Kardiológusok szerint ez a népszerű gyógyszer lehet a kulcs az öregedés elleni küzdelemben

Az Európai Kardiológiai Társaság londoni kongresszusán a szemaglutid számos egészségügyi előnye is téma volt. Az Ozempic néven kapható gyógyszert több tízezer embernek írták már fel cukorbetegségre vagy a fogyásuk érdekében, de a tudósok szerint a szemaglutid-tartalmú gyógyszerek, amelyek hamarosan már tabletta formájában is kaphatóak lesznek, egészségfejlesztő szerként és számos szív-és érrendszeri betegségben is alkalmazhatóak lennének.

Az Ozempic és más szemaglutid tartalmú készítmények nemcsak a cukorbetegségben segíthetnek

Az Ozempic lenne a fiatalság forrásának kulcsa?

Harlan Krumholz professzor, a Yale Egyetem orvosi karának munkatársa szerint a gyógyszerekkel nem kezelhető magas vérnyomásra, a Covid-19 halálozás csökkentése, a vesebetegség visszafordítására, valamint a szívroham és a stroke kockázatának csökkentésére is alkalmas lehetnek a szemaglutid-hatóanyagú készítmények.

„Ez lenne a fiatalság forrása? Ha valakinek a kardiometabolikus egészségét jelentősen javítja, azzal lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig és jobban éljen. Nem lepne meg, ha kiderülne, hogy valóban lassítja az öregedést” — hangzott el a professzor előadásán.

Az edinburgh-i és a torontói egyetem 18 000 betegen végzett vizsgálata kimutatta, hogy a szemaglutid férfiaknál 21 százalékkal, nőknél 16 százalékkal csökkentette a szívroham és a stroke kockázatát. A nők 11,1 százalékot, a férfiak 7,5 százalékot fogytak.

A dublini Trinity College tanulmánya kimutatta, hogy a veszélyesen magas vérnyomásban szenvedő emberek 36 százalékánál, akiknél más kezelések nem vezettek eredményre, a kéthetente beadott injekcióval sikeresen kezelték az állapotot.

Az elhízással összefüggő szívproblémákkal küzdő betegek körében végzett vizsgálat kimutatta, hogy a szemaglutid csökkentette a súlyos betegséghez kapcsolódó gyulladást. A Journal of the American College of Cardiology című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a gyulladás a súlycsökkenéstől függetlenül csökkent. A szemaglutid egy olyan hormont utánoz, amely az étkezések után teltségérzetet okoz.

A gyógyszert használó sztárok közé tartozik Elon Musk és Sharon Osborne is.