Megtörte a csendet a fellépése alatt rosszul lett Patti Smith

Brazíliai fellépésén ájult el Patti Smith. Az énekesnő, akit szerdán kerekesszékben vittek le a színpadról, az Instagramján posztot tett közzé.

Patti Smith elmondta, napok óta migrén gyötörte

Patti Smith szerint nem annyira érdekes a rosszulléte

Az énekesnőért, aki elájult a színpadon és kerekesszékben kellett levinni nagyon aggódtak a rajongói, annak ellenére, hogy visszatért és folytatta a koncertet. Most elmondta, napok óta erős migrén gyötörte, emiatt lett rosszul a fellépésen. Patti Smith most az Instagramon is megnyugtatta a követőit, és arról is írt, hogy szerinte túlzottak voltak a rosszullétéről szóló sajtóbeszámolók, hisz nagyjából 10 perc után újra a színpadon volt. „Különben is, rengeteg olyan esemény van a világban, ami több figyelmet érdemel” – írta a posztjában, amelyben megköszönte, hogy aggódtak érte.