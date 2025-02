Szűrővizsgálatok 40 felett: ezeket jobb, ha nem hagyod ki!

Ez a 6 szűrővizsgálatot érdemes megcsináltatnia minden 40 feletti hölgynek, hiszen minél előbb ismerik fel a problémát, annál eredményesebb lehet egy kezelés.

Az orvosok szerint ezekre a szűrővizsgálatokra érdemes elmenni 40 felett.

Szűrővizsgálatok 40 felett

A várható élettartam világszerte tapasztalható növekedésének fő oka, hogy egyre több betegség kezelésére van hatásos gyógymódunk, és az utóbbi időben olyan gyorsan fejlődtek a különböző diagnosztikai eszközök is, hogy a betegségek jó részét korai, még jól kezelhető, gyógyítható stádiumban sikerül felfedezni. Az utóbbi statisztikák alapján viszont itthon nem túl rózsás a helyzet. Főleg a szív- és érrendszeri betegségek halálozási aránya, de a rákos megbetegedések okozta halálozások tekintetében is a világ élvonalában vagyunk. Ennek oka pedig nemcsak életmódunkban keresendő, de abban is, hogy sokan nem vesznek részt a kötelező szűrővizsgálatokon.

Kardiológiai vizsgálat

40 felett mindkét nemnél egyaránt nőni kezd a szív- és érrendszeri megbetegedések száma, emiatt a kardiológiai vizsgálatot is javasolt felvenni a rendszeres szűrések közé.

Az orvos EKG-vel és ultrahanggal derítheti fel az esetleges szívműködési zavarokat, így kiszűrhetőek például a különböző szívritmuszavarok, koszorúérgörcsök, és az infarktust is kimutatják ezek a vizsgálatok.

Évente egyszer érdemes ezt elvégeztetni.

Csontsűrűség mérés

Csonttömegünk az életkorunk függvényében változik, de általában 30 éves kor felett fogyni és gyengülni kezd. Mivel a csontvesztés a szivacsos állomány területét érinti legelsőként, a csigolyák, a csukló és a csípőtájék törésének veszélye nőhet meg. A kor mellett a nem megfelelő életmód is közrejátszik abban, hogy Magyarországon nagyjából egymillió ember szenved csontritkulásban. A csonttömeg-méréssel végzett szűréssel már akkor fel lehet fedezni a közelgő bajt, amikor az még panaszokat nem okoz.

A 40 feletti nőknek 1-3 évente javasolt elvégezni a vizsgálatot.

Melanóma szűrés

Lehet, hogy sokan úgy gondoljuk, hogy a melanóma tipikusan a „napozni imádó nők betegsége”, de valójában az érintettek kétharmada férfi. A rendszeres bőrgyógyászati vizsgálatok során ellenőrzik az anyajegyeket, az esetleges bőrhibákat, de fontos, hogy mi magunk is kövessük ezeknek a változásait. A szakemberek szerint a következő szempontokat kell vizsgálni: aszimmetria, a körvonalak változása, a méret, a szín és az alak változásai. Leggyakrabban a 40 és 50 éves korosztályt érinti, de szinte bármelyik életkorban előfordulhat.

Legalább évente egyszer érdemes felkeresni egy bőrgyógyászt, aki feltérképezi a teljes bőrfelületünket, és megállapíthatja, hogy a gyanúsnak tűnő anyajegyek valóban veszélyt jelentenek-e.

Egyébként általában évekig tart, míg a melanóma kifejlődik, de fontos, hogy az orvosok még időben felállítsák a diagnózist. Korai állapotban a bőr legfelső rétegét még nem törik át a daganatsejtek, így egy sebészi kimetszéssel az áttétképződés is könnyen megelőzhető.