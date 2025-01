Rák elleni vakcinát fejlesztenek: az oltás megakadályozza a rosszindulatú daganat kifejlődését

A kutatók bejelentették, hogyan tervezik „felismerni a kimutathatatlant” és azonosítani a sejtekben bekövetkező változásokat, amelyek akár 20 évvel a teljes rák kialakulása előtt kezdődnek. Sarah Blagden professzor, az egyik első Covid-19 vakcinát kifejlesztő egyetem tudósa az egyik gyógyszeripari óriáscéggel közös projekt társvezetője, amely a „rák előtti biológiát” fogja tanulmányozni.

A rák elleni vakcina a betegség kialakulását akadélyozza meg

Forrás: Shutterstock

A rák nem hirtelen jön a semmiből

Egy a BBC-nek adott interjúban Blagden professzor elmondta: „A rák nem a semmiből jön. Az ember mindig úgy képzeli, hogy egy-két év alatt fejlődik ki a szervezetében, de valójában ma már tudjuk, hogy a rák kialakulása akár 20 évig is eltarthat, néha még tovább is, amíg egy normál sejt átalakul és rákossá válik. Tudjuk, hogy ezen a ponton, a rák előtti stádiumban a legtöbb rosszindulatú megbetegedés láthatatlan. A vakcina célja tehát nem az, hogy a kialakult rák ellen oltson, hanem az, hogy a rák előtti stádium ellen oltson” — magyarázta a tudós.

Az egyetem néhány vezető kutatója már most is azonosítja azokat a tumorspecifikus fehérjéket, amelyeket olyan vakcinák célozhatnak meg, amelyek megállítják a betegség visszatérését azoknál, akiknél már kialakult a rák. A kutatásnak ez a legújabb szakasza azonban tovább feszegetné az orvostudomány határait, hogy az embereket már azelőtt be lehessen oltani a rák ellen, mielőtt az kialakulna a szervezetükben a betegség.

Irene Tracey professzor, az Oxfordi Egyetem rektorhelyettese elmondta: „Ez a partnerség előrelépést jelent a rákkutatásban. Célunk, hogy felszabadítsuk a rák elleni vakcinákban rejlő lehetőségeket, és világszerte reményt adjunk a betegeknek”.