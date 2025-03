Új fogyókúrás ital, amit otthon is könnyedén elkészíthetsz: mutatjuk a receptet!

Az utóbbi időben nagy népszerűségnek örvendenek a különböző egészséget támogató shotok és fogyókúrás italok, nem véletlenül: hatékonyak és egyben nagyon finomak is. Most mutatunk egy olyan verziót, ami az alakodnak és a vesédnek is jót tesz.

Mi nők állandó harcban vagyunk a vonalainkkal, így mindig jól jön a csatában egy-két titkos fegyver: mint ez az új fogyókúrás ital. Hatalmas népszerűségnek örvendenek a fogyókúrás italok.

Forrás: Shutterstock Kortizol koktél az új fogyókúrás ital Otthon is könnyedén elkészítheted Az olyan kifejezések, mint a „ stresszoldás ” és a „fogyás” bővelkednek a közösségi médiában – és az utóbbi időben néhány felhasználó összekapcsolja ezeket a mellékvese koktélokkal, amik manapság hihetetlen népszerűségnek örvendenek. Ezeknek a koktéloknak a hatékonyságuk mellett a legfőbb vonzóereje, hogy olyan alapanyagokból készülnek, amelyeket nagy valószínűséggel a saját hűtőszekrényünkben is megtalálhatunk, illetve zsírégető hatással is rendelkeznek. Arról nem is beszélve, hogy nem csak a diéta szempontjából hatékonyak: segítenek a mellékvesék támogatásában, melyeknek meglehetősen fontos feladatuk van. A mellékvese választja ki ugyanis a kortizol hormont, aminek a szervezet stresszre adott válaszakor van szerepe. Ha tartósan stresszes vagy, megemelkedik a kortizolszinted, ami az immunrendszer gyengüléséhez vezethet, így hajlamosabbá válhatsz a megbetegedésekre is. Épp ezért kiemelten fontos, hogy támogasd szervezeted kortizolszintjét, amihez most adunk egy kis segítséget. Kortizol koktél Hozzávalók: 250 ml narancslé (frissen facsart)

2 evőkanál kókusztej

250 ml kókuszvíz

egy csipet só A hozzávalókat összekevered és egy kis hűtés után már fogyaszthatod is, akár minden nap. A koktél kifejezetten ajánlott azoknak, akik rendszeresen sportolnak, illetve a stresszesebb időszakokban. Mivel fogyasztásával csökkented a cukros italok bevitelét a szervezetedbe, így a fogyókúrát is kiválóan támogatja.