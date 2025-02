Tóth Vera elárulta, milyen ételekkel fogyott 20 kilót: a recepteket is megosztotta

Tóth Vera az utóbbi évben látványos változáson ment keresztül, az életmódváltást az egészsége érdekében vállalta — inzulinrezisztenciája van. Az átalakulás eredményeként 11 hónap alatt 20 kilótól szabadult meg.

Tóth Vera 11 hónap alatt 20 kilót fogyott

Forrás: MTVA/Csöndör Kinga

Tóth Vera elárulta, hogyan változtatta meg az étkezését

Tóth Vera a közösségi oldalán osztotta meg, milyen ételek segítették a fogyásban. „11 hónapja étkezem így” – írta posztjában, amelyet több fotóval is illusztrált. Az énekesnő étrendje egészséges, tápanyagban gazdag, amelyek támogatják az inzulinrezisztencia kezelését és a súlykontrollt.

„Ha így táplálkozom, akkor normálisan alszom, nyugodtabb vagyok, jobbak már a labor eredményeim is, nem utolsó sorban, jobban is nézek ki. 11 hónap alatt több, mint 20 kg minusz úgy, hogy csak a logisztikát kell kitalálni igazán, maga az étkezés nagyon jó, nem vagyok éhes, ideges, és nincs hiányérzetem. Nehéz volt minden lépés, megküzdés a hülye szokásokkal, alapanyagok teljes cseréje a konyhában, helyek felfedezése, ahonnan be tudom szeretni ezeket, helyek, ahol készen tudok fogyasztani. Le kellett mondani a jó borokról, vagyis csak mértékkel lehet, de az elején tilos volt és még most sem szabad igazán. Megszoktam, jó így. Mindenkinek ajánlom az egyénre szabott étkezést. Ehhez orvos és dietetikus segítségét ajánlom, így tettem én is" - írta, és a képek alatt az egyes ételek receptjeit is megosztotta.