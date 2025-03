Életmódja miatt alakulhatott ki Gene Hackmannél Alzheimer-kór

Gene Hackman február 27-én hunyt el új-mexikói otthonában, nem sokkal felesége, Betsy Arakawa halála után, aki hantavírus tüdőszindrómába halt bele. A szakértők szerint a szívbeteg, Alzheimer-kórban szenvedő színész valószínűleg nem is volt tudatában felesége halálának. A házaspár visszavonultan élt, a szomszédaik szerint kerülték a nyilvánosságot, és alig tartottak kapcsolatot a környezetükkel.

Gene Hackman és Betsy Arakawa indentől és mindenkitől elszigetelődtek

Forrás: Getty Images

Gene Hackman a szomszédait se ismerte

Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa zárt közösségben éltek, ahol szomszédaik is alig találkoztak velük. James Everett, egy hozzájuk közeli lakó így nyilatkozott: „Ott volt az ő bejáratuk, nem messze a miénk és még csak nem is láttuk egymást soha.” Harvey Chalker, egy másik szomszéd, a New York Timesnak elmondta: „Szeretett visszahúzódni, nem akarta, hogy zavarják, de nem hibáztatom”. „Tudtam, hogy élnek abban a házban, csak nem ismertem őket” - mondta el Beau Theriot, aki nem folyamatosan élt Santa Fében, de gyakran járt ott.

Betsy volt szinte az egyetlen kapcsolata

Hackman 2008-ban vonult vissza a színészettől, és az idejét az írásnak szentelte. Saját bevallása szerint élvezte, hogy az írás nem igényel társaságot: „Pihentetőnek és megnyugtatónak találom” -nyilatkozta korábban. Halála után lánya, Leslie elmondta, Betsy nagyon odaadóan gondoskodott férjéről: „Nagyon vigyázott rá, mindig odafigyelt az egészségére.” A házaspár barátja, Tom Allin megerősítette ezt: „Betsy nagyon védte őt, ha nem lett volna mellette, Gene sokkal korábban meghalt volna.”