Gene Hackman Oscar-díjas amerikai színészt és feleségét februárban találták holtan. Néhány héttel később derült ki, hogy a 65 éves Betsy Arakawa hat nappal korábban hunyt el, mint férje. Egy ritka fertőzés okozta a halálát: hantavírusos tüdőszindróma. A színész halálát szívmegállás okozhatta, de Hackman súlyos Alzheimer-kórban is szenvedett. Valószínűleg fel sem fogta, hogy felesége elhunyt.

Gene Hackman és Betsy Arakawa

Forrás: Getty Images

Most először nyilatkozott a házaspár kapcsolatáról Gene Hackman közeli barátja, Tom Allin, aki a The New York Timesnak adott interjújában betekintést engedett a páros mindennapjaiba.

Betsy Arakawa gondoskodása tartotta életben Gene Hackmant

Tom Allin elmondása szerint Hackman boldogan hagyta, hogy felesége intézze az életüket: Betsy nemcsak a színész egészségi állapotára, hanem napi rutinjára is külön figyelmet fordított.

„Gene boldog volt, hogy Betsy irányítja a dolgokat körülötte” – nyilatkozta Allin, aki hozzátette: „Ő szervezte az orvosi vizsgálatait, ő döntötte el, milyen étrendet kövessen, és minden erejével azon volt, hogy Gene jó fizikai és szellemi állapotban maradjon. Betsy nélkül valószínűleg Gene nem élt colna eddig.”

A közeli barát szerint Betsy gondoskodása minden apró részletre kiterjedt, még azt is figyelemmel követte, hogy férje a 90. születésnapján csak szódavízzel hígított bort igyon. Arra is figyelt, hogy Hackman rendszeresen találkozzon a barátaival, szervezte a színész társasági életét is.

Egy másik barátjuk, Daniel Lenihan a CNN-nek nyilatkozva elmondta, hogy Betsy még idős kora ellenére is arra biztatta férjét, hogy mozogjon. Rendszeresen tartottak közös jógaórákat otthon.

„Betsy csodálatos feleség volt. Rendkívül közel álltak egymáshoz, nagyon finoman főzött, és folyamatosan odafigyelt Gene egészségére” – mondta Lenihan. Hozzátette, nem sokkal a tragédia előtt találkozott velük utoljára egy helyi üzletben, még akkor is kifejezetten jókedvűnek látta őket.

Gene Hackman és Betsy Arakawa még a nyolcvanas években találkoztak egymással, amikor Betsy részmunkaidőben dolgozott abban az edzőteremben, ahová Hackman is járt. 1989-ben vonultak vissza Santa Fébe, hogy távol éljenek a nyilvánosságtól. Hivatalosan 1991-ben házasodtak össze, öt évvel azután, hogy Hackman elvált első feleségétől, Faye Maltese-től, akivel három közös gyermekük született.