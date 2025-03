Sokkoló járványadatok: rohamosan terjed a súlyos betegséget okozó vírus hazánkban

Mit tegyünk, hogy megelőzzük?

A megelőzés érdekében kiemelten fontos a megfelelő higiénés szabályok betartása, emellett orvosi javaslat alapján (vényre) a patikákban térítés ellenében védőoltás is elérhető - fűzték hozzá. Azt is közölték, hogy a hepatitis A-vírus okozta betegség a fejlett országokban ritka, a fejlődő országokban pedig gyermekbetegségnek számít, amit felnőttkorra szinte mindenki átvészel. A vírus fertőzött széklettel szennyezett vízzel, jéggel, ételek fogyasztásával terjed. Ritkább esetekben szexuális úton is átadható - sorolták. A fertőzés leggyakrabban olyan helyeken fordul elő, ahol rossz higiénés szokások vannak, továbbá ott, ahol nem biztosított a víz tisztítása és a megfelelő tisztavíz-ellátás - ismertette közleményében az NNGYK.