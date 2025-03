A Buckingham-palota hivatalos közleményt adott ki Károly király egészségi állapotáról

Ahogy megírtuk, a rákkezelése mellékhatásai miatt az elmúlt héten kórházba vitték III. Károly király brit uralkodót. A Buckingham-palota hivatalos közleménye szerint az uralkodó egy kis pihenés után folytatja hivatalos teendőit.

Károly király visszatért hivatalos rezidenciájába, a Clarence House-ba

Forrás: PA Images

Károly király ismét aktív munkahétbe kezdett, miután kórházi kezelésen esett át. Az uralkodó a hétvégéjét a gloucestershire-i Highgrove House-ban töltötte, majd hétfőn visszatért hivatalos rezidenciájába, a Clarence House-ba. A palota tájékoztatása szerint minden hivatalos teendőjét ellátja, köztük a beiktatásokat, hivatalos találkozókat, megbízólevelek átvételét és nyilvános szerepléseket.

Rövid kórházi tartózkodás után tért vissza

A király a múlt héten kényszerült kórházi megfigyelésre a rákkezelése során fellépett mellékhatások miatt. Emiatt egy tervezett birminghami hivatalos programot is le kellett mondania. Pénteken reggel 10:30 körül hagyta el londoni rezidenciáját, ahol a megfigyelés után pihent. Szemtanúk szerint jókedvűen, a fekete Audi ablakát lehúzva integetett a járókelőknek. A 76 éves uralkodó jelenleg jól van, adta tudtul a Palota, a dolgozószobájából intézi az állami ügyeket és telefonon keresztül folytat megbeszéléseket.

Károly király integetett a járókelőknek

Forrás: Getty Images

Kamilla királyné lehet az egyetlen, akire hallgat

Phil Dampier királyi szakértő szerint a király véhtelenül szorgalmas, folyamatos tenni akarása most komoly kihívás elé állítja. "Károly király mindig is keményen dolgozott, híres arról, hogy gyakran késő éjszakáig ébren marad, sőt, olykor az íróasztalánál aludt el" – mondta egy interjúban Dampier. A szakértő szerint az uralkodót többen is próbálják meggyőzni, hogy pihenjen többet, szerint Kamilla királyné lehet az egyetlen, akire a király valóban hallgat.