Ettől a 3 teától úgy nézel majd ki, mintha botoxoltattál volna - Jobban fokozzák a kollagéntermelést, mint a drága krémek

Vannak olyan teák, amelyek nemcsak lassítják a kollagén lebomlását, hanem serkentik a természetes termelését is. Nincsenek vegyszerek, nincsenek tűk és trükkök - csak a tiszta növényi erő. És ami az egészben (a hatásokon kívül) a legjobb, hogy csupán néhány száz forintba kerülnek.

A kollagéntermelés fokozásában a megoldás nem a drága szérumokban, hanem egy csésze teában van

Forrás: Shutterstock

Íme, a 3 teafajta, amely fokozza a kollagéntermelést és a „botoxhatást”

1. Fehér tea: az öregedésgátlás fekete övese

A fehér teát gyakran figyelmen kívül hagyják, de ha az öregedésgátlásról van szó, mindenképpen a lista élén áll. Ez az egyik legkevésbé feldolgozott tea, ami azt jelenti, hogy magas szinten megőrzi az antioxidánsokat, különösen a polifenolokat és a katechineket. Ezek természetes pajzsként működnek a szabad gyökökkel szemben - azokkal a molekulákkal szemben, amelyek lebontják a kollagént és rugalmasságvesztést okoznak. Minden csésze fehér tea gyengéd, mégis hatékony védekezés a bőr idő előtti öregedése ellen. Összetevői gátolják a kollagént lebontó enzimeket, így a bőr feszesebb és rugalmasabb marad.

Fontos, hogy helyesen készítsük el: a forró víz tönkreteheti finom hatóanyagait, ezért a víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 80 °C-ot. Ihatjuk hidegen vagy melegen is - a hatása megmarad.

A koffeinmentes rooibos tea gátolja a kollagént lebontó enzimeket

Forrás: Shutterstock

2. Rooibos: Dél-Afrika vörös elixírje az ellenálló bőr titka

A rooibos nem csak egy kellemes ízű és jellegzetes vörös színű tea. Az öregedés elleni küzdelem egyik legjobb természetes szövetségese is. Antioxidánsokat, alfa-hidroxisavakat és cinket tartalmaz - egy olyan triót, amely elősegíti a bőrsejtek megújulását, csökkenti a gyulladást és kisimítja a bőrt. A rooibos másik különleges tulajdonsága, hogy képes gátolni a kollagént lebontó enzimeket. A tea rendszeres fogyasztásával a bőr ellenállóbbá válik a külső hatásokkal szemben, szerkezete erősebbé és egyenletesebbé válik. A rooibos különösen jó az érzékeny bőrre, mivel enyhíti a bőrpírt és az irritációt. Mivel koffeinmentes, egész nap fogyaszthatod.

3. Hibiszkusz: rózsaszín bőrfiatalító ital a trópusokról

A hibiszkusz erős, élénk színét a gazdag C-vitamin-tartalmának köszönheti, márpedig a C-vitamin kulcsfontosságú összetevője a kollagéntermelésnek. Ezen kívül antociánokat is tartalmaz, olyan természetes vegyületeket, amelyek fokozzák a bőr rugalmasságát és visszaadják annak ragyogását. A hibiszkusztea természetes liftingként hat, és nemcsak feszesíti a bőrt, hanem intenzíven hidratálja és fel is frissíti azt. A hibiszkusznak enyhén savanykás íze van, így a közelgő nyári napok frissítő itala is lehet.