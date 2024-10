Katalin hercegné és Vilmos herceg sokkal korábban léphetnek trónra, mint azt bárki gondolta

A brit királyi család belső köreiben komoly átalakulások zajlanak. Károly király egészségi állapota az elmúlt időszakban erősen romlott, ami új irányt adhat a monarchiának. Katalin hercegné viszont erősödik, és nem csak egészségileg. Férjével, Vilmos herceggel együtt aktív szerepvállalással készülnek a trón átvételére. Károly király szerint, amikor eljön az idő, Vilmos és Katalin képesek lesznek méltó módon vezetni a nemzetet.

Vilmos herceg és Katalin hercegné korábban léphet trónra, mint azt vártuk

Forrás: AFP

Katalin hercegné, aki nemrég tért vissza a királyi kötelességekhez, és teendői mellett arra is készül, hogy Vilmos herceggel egy napon átvegye az uralkodói szerepet. A folyamatot a jelenlegi uralkodó, Károly király is támogatja – nyilatkozta egy bennfentes az In Touch magazinnak.

Károly király mindenben támogatja Vilmost és Katalin hercegnét

„Ez olyan téma, amiről a királyi család tagjai ritkán beszélnek nyíltan, de a palotában sokan tudják, hogy Károly egészsége folyamatosan romlik” – mondta a forrás. „Katalin és Vilmos a világért sem kényszerítenék Károlyt a lemondásra, ugyanakkor tisztában vannak azzal, hogy hogy romló állapota miatt, hamarabb léphetnek trónra, mint az gondolták. A valóság az, hogy mentálisan és fizikailag is készen kell állniuk arra, hogy ha szükséges, átvegyék a trónt. Ez a kérdés egyre aktuálisabbá válik.”

A 75 éves Károly királyt jelenleg is kezelik rákbetegsége miatt, csak egy rövid időre, ausztráliai útja miatt függesztették fel a folyamatot. Az, hogy Károly a betegsége ellenére is vállal olyan feladatokat, amelyek ennyire igénybe veszik, azt bizonyítja, hogy munkamorálját az édesanyjától örökölte.

Harry herceggel és feleségével, Meghan Markle-lel szemben Katalin és Vilmos a királyi család tagjaként elkötelezettek a nemzet szolgálata iránt. Károly király megbízik Vilmosban és Katalinban, tudja, hogy méltó utódai lesznek.

„Vilmos és Katalin kiváló vezetők lesznek. Károly nagy örömmel látja, hogy fia méltó társat választott magának” – hangsúlyozta a bennfentes. „Ez megnyugvást ad neki, hiszen tudja, hogy a királyság jövője biztos kezekben lesz.”