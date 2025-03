7 jel, hogy kezd lelassulni az anyagcseréd, de van megoldás

Általában akkor kerül szóba a jelenség, ha valaki szeretne fogyni, de a diéta és a mozgás ellenére sem sikerül neki. A lelassult anyagcsere azonban az egészségi állapotod miatt is probléma, hiszen a metabolizmus során a szervezeted így nem jut elegendő energiához, tápanyaghoz. Az is tévhit, hogy csak a 40-es éveinkben kezd lelassulni; bár szerepet játszhat a kor, egy sor más dolog is okozhatja.

A száraz bőr a lelassult anyagcsere jele is lehet.

Mi állhat a lelassult anyagcsere hátterében?

30 éves korunk után a nyugalmi kalóriafelhasználás akár évi két százalékot is csökkenhet, így valóban a korral is összefügghet az anyagcsere lelassulása; ez azt is jelenti, hogy a korábbival megegyező kalóriabevitel mellett szépen lassan elkezdünk hízni. De az anyagcsere sebességét befolyásolhatja még a testösszetétel is, hiszen ha nagyobb az izomtömeg, több energiát használ fel a test nyugalmi állapotban; kutatások szerint ezért a negyven feletti nőknek érdemes súlyzós edzéseket végezniük. Az anyagcseréd lelassulhat akkor is, ha túl szigorú diétát tartasz, hiszen a szervezet spórolni kezd az energiafelhasználással az éhezés hatására, de okozhatja még alváshiány, krónikus betegségek és bizonyos gyógyszerek is – és ne feledkezzünk meg a mozgáshiányról! Az anyagcsere gyorsítása érdekében érdemes beiktatni a rendszeres mozgást, a tápláló, egészséges ételeket és a kiegyensúlyozott diétát az életedbe. De mik a lelassult anyagcsere jelei?

1. Folyamatosan fáradt vagy

Ha lassú az anyagcsere, a szervezet nem jut elég energiához, ez pedig indokolatlan fáradtsághoz vezethet.

2. Száraz a bőröd

A pajzsmirigy hormonok segítenek az emésztésünk sebességének szabályozásában, de ezek felelnek a bőr hidratáltságáért. Így ha probléma van a pajzsmirigyeddel, nemcsak az anyagcseréd lassulhat le, de extrém száraz is lehet a bőröd.

3. Hiába mozogsz, hízol

Ha megfelelő a kalóriabeviteled, és rendszeresen mozogsz, mindemellett pedig csak nem mennek le a pluszkilók, sőt, gyarapodik a súlyod, akkor lehet, hogy lelassult az anyagcseréd. Mivel ilyenkor a szervezet nem tudja az energiát elég gyorsan felhasználni, raktározni kezd, zsír formájában.