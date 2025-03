Közleményt adott ki a Palota: egyre romlik a hercegné állapota - Kénytelen visszavonulni

Egyre rosszabbul van Mette-Marit norvég koronahercegné. Úgy tudni súlyos tüdőbetegségben szenved.

Mette-Marit hercegné egészségi állapota romlik

Forrás: Getty Images

Mette-Marit tüdőfibrózisban szenved

Kénytelen visszavonulni a nyilvános szerepléseitől Mette-Marit norvég koronahercegné. A People úgy tudja, az 51 éves hercegné tüdőfibrózisban szenved.

„A hercegné állapota napról napra romlik. Ezért sokkal több pihenésre van szüksége” – adott ki nyilatkozatot a norvég palota március 6-án.

Tüdőfibrózis esetén a tartós gyulladás hatására a tüdőszövet hegesedik, veszít rugalmasságából, ezért nehezebb az oxigén átjutása a keringés felé. Tünetei közé tartozik a száraz ingerköhögés, a kimerültség, valamint az izom- és ízületi fájdalmak.

A leendő királyné évek óta súlyos beteg

„Évek óta küzdök bizonyos egészségi problémákkal, és most már valamivel többet tudunk ezeknek az okáról” – fogalmazott pár éve közleményében a 45 éves koronahercegné, amikor bejelentette, hogy beteg, és hozzátette, hogy állapota miatt a munkabíró képessége is változni fog. Ez így is történt, most pedig már arról is szó esik, hogy teljesen vissza kell vonulnia. Bár betegsége nem gyógyítható, ő és a családja is abban bízik, hogy az orvosai segítségével stabilizálódik, és nem romlik tovább rohamosan az állapota.