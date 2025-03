Retró kvíz: hány ikonikus filmre emlékszel a tízből? - Meglesz a 10/8?

Ha a 80-as években születtél, akkor biztos te is számtalanszor láttad már a régi filmeket és sorozatokat. De vajon az alábbi retró kvízben ennyi év távlatából is felismered még őket csupán néhány mondat alapján? Válaszolj az alábbi 10 kérdésre, és kiderül mekkora filmrajongó is vagy valójában!

Retró kvíz, amely ezúttal egy kis nosztalgiára csábít és visszarepít a felhőtlen gyerekkorba. Bár a mai fiatalok számára a 80-as és 90-es évek talán épp olyan rég voltak, mint a dinók korszaka, sokunk számára még mindig élénken élnek a régi emlékek: a válltömés, a susogós melegítő, a dunakavics, a tupírozott frufru és persze a kazettás magnó. De nemcsak a divat és a zene volt emlékezetes akkoriban, hanem a korszak filmjei és sorozatai is, amelyek ikonikus jelenetei, felejthetetlen karakterei és kultikussá vált mondatai máig velünk élnek. Retró kvíz: Csak a legjobbak képesek tudnak mind a 10 kérdésre válaszolni

Forrás: Shutterstock Retró kvíz: Csak a legjobbak képesek elérni a 8 pontot A retró korszakában is születtek olyan legendás filmalkotások, amelyek mára klasszikussá váltak. Ha te is a 90-es évek retró filmjein nőttél fel, és rajongtál a korszak klasszikusaiért, mint a Starsky és Hutch, Kojak vagy Petrocelli, akkor ez a retró filmes kvíz neked szól! Ezeket a filmeket mindannyian imádtuk, de legalábbis néztük, na de emlékszel még a részletekre? Vajon mennyire vagy otthon az évtized legnagyobb sikereiben? Teszteld a tudásodat! Most minden kiderül!

1/10 Melyik Alfred Hitchcock-thriller híresült el a sokkoló zuhanyjelenetéről? Psycho Forgószél Hátsó ablak 2/10 Melyik filmben mondta Robert De Niro a híres "You talkin' to me?" (Hozzám beszélsz?) mondatot? Taxisofőr Éjszakai rohanás Joker 3/10 A népszerű brit krimisorozatban, a Dempsey és Makepeace-ben ki volt James Dempsey társa? Jane Makepeace Amanda Makepeace Harriet Makepeace 4/10 A Vissza a jövőbe című filmben milyen típusú autó az időgép? Egy Lotus Esprit Egy DeLorean Egy Ford E-series 5/10 Az 1960-as évek végén rendkívüli népszerűségre tett szert egy brit szellemsorozat, amely egy szokatlan nyomozópárosról szólt. A sorozat főszereplőinek neve Randall és ... Hopkirk Harring Jenkins 6/10 A Mátrixban Neo a kék vagy a vörös pirulát veszi be? Piros Kék Zöld 7/10 Melyik állatnak a levágott fejét tették be az ágyba a Keresztapa egyik hírhedt jelenetében? Patkány Nyúl Ló 8/10 Whitney Houston és Kevin Costner a főszereplők a Több mint testőr című romantikus drámában. A filmbeli nevük: Rachel Marron és ... Frank Farmer Jack Hammer Tom Farrel 9/10 Melyik James Bond-filmben lesz először szerelmes és házasodik meg a híres kém? Casino Royale 007 Nincs idő meghalni Őfelsége titkosszolgálatában 10/10 Superman, vagyis Clark Kent elválaszthatatlan egy újságírónőtől. Hogy hívják a hölgyet? Louis Lane Lauren Lane Jenna Lane

