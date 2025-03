PMS túlélőkalauz: amikor akár egy csoki is dönthet a párod életéről

A PMS elkerülhetetlen, ugyanakkor vannak módszerek, amik segítségével könnyedebben túlélhető.

PMS: Amikor a saját tested szabotál

De mi az a PMS?

Érezni egészen biztosan érezzük, de mi is ez pontosan, és miért keseríti meg az életünket? A PMS, azaz a premenstruációs szindróma a menzesz előtti tünetegyüttes, amely során a hormonjainknak köszönhetően teljes káosz uralkodik a szervezetünkben.

Az ösztrogén és a progeszteron ingadozása hatással van az agyunkra, így érzelmileg jóval instabilabbak vagyunk ezekben a napokban.

Csak hogy tetézzük a jót, természetesen fizikai tünetekkel is gazdagodunk, mint a puffadás, a fejfájás, a fáradtság és igen, a pattanások is ide tartoznak. A tünetek fennállásának időtartama változó: néhány naptól akár néhány hétig is gyötörhetnek bennünket.

Hogyan lehet túlélni?

Sajnos még mindig nem találták fel az időutazást, amelynek segítségével hamar túlesnénk a PMS-en, de szerencsére van pár tippünk, amivel te és a veled egy háztartásban élők is nagyobb eséllyel élik túl az igazán nehéz napokat.

1. A tuti triumvirátus: nasi, meleg és komfort

Ha valamikor, a PMS alatt igazán megengedett a hedonizmus: kényeztesd magad egészen nyugodtan, legyen szó egy ínycsiklandó pizzáról, a kedvenc limonádé sorozatodról, vagy arról a meleg, de borzasztó pizsamáról, amit a szekrény alján dugdosol, de valójában minden nap vágysz rá.

2. A „ne szólj hozzám” protokoll

Igen, sajnos ilyenkor ingerlékenyebbek vagyunk, és nem szeretjük az értelmetlen beszélgetéseket. És lássuk be: ilyenkor minden értelmetlennek tűnik, a „Drágám, mit hozzak neked a boltból?”-on kívül. Nyugodtan vonulj el, tedd ki a képzeletbeli „ne zavarjanak” táblát, és koncentrálj csak magadra.

3. A mozgás, persze csak mértékkel

Lehet, hogy ilyenkor a sport a legutolsó, amire gondolsz, de hidd el, a mozgás során felszabaduló endorfin jó barátod lehet ezekben a napokban. Nem kell azonban nagy dolgokra gondolni: egy séta vagy egy kis jóga bőven elég.

4. A semmittevés művészete

Mi, nők hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig, mindent magunkra vállaljunk és Siva istennőként egyszerre ezer dologgal foglalkozzunk. Na, ezt most próbáld meg elengedni, és teljesen ürítsd ki a fejed. Akár alvással, akár meditációval éred ezt el, hidd el, jót teszel magadnak azzal, ha mentálisan is kipihened magad.