Ezek az ételek segítenek a menstruációs fájdalom csökkentésében

Mennyire vagy összhangban a menstruációs ciklusoddal? Egyre nagyobb a tudatosság a női test havi hormonális folyamataival kapcsolatban, amiben applikációk sora is segít. Ezeknek köszönhetően figyelheted, hogy mikor melyik fázisban vagy, és segítenek abban is, hogy a különböző szakaszokban jobban támogassuk a mentális és fizikai egészségünket. A táplálkozás is befolyásoló tényező, bizonyos vitaminok segítenek például a menstruációs fájdalom csökkentésében.

A menstruációs fájdalom ellen nem a gyógyszer nyújt megoldást, hanem a helyes étkezés a ciklus különböző szakaszaiban.

Forrás: Shutterstock

Így csökkenthető a menstruációs fájdalom a helyes étkezéssel

Melyek a menstruációs ciklus különböző szakaszai?

Habár mindenhonnan a 28 napos ciklusról hallunk, valójában ez nagyon kevés nőnél jellemző. Egy normális menstruációs ciklus 23 és 35 nap között mozog és minden havi ciklus során a test három különálló szakaszon megy keresztül, amelyek a follikuláris, ovulációs és luteális fázisok.

Hogyan étkezzünk a menstruációs ciklus különböző szakaszaiban?

Az egészséges, kiegyensúlyozott étrend, amely rostokban, sovány fehérjékben, zöldségekben és teljes kiőrlésű gabonákban gazdag, minden szakaszban és általános egészségi állapotunk szempontjából is hasznos. Azonban a mennyiségek változnak, és az étrendünk összehangolása segíthet csökkenteni a fájdalmat, javítani a hangulatot és az általános jólétet.

Javasolt először nyomon követni és megfigyelni, hogy hogyan érezzük magunkat a menstruációs ciklus különböző szakaszaiban, milyen az energiaszintünk, milyen ételeket kívánunk, és hogyan alszunk. Így jobban megérthetjük a ciklusunk ritmusát, hogyan hat ránk, és hogyan dolgozhatunk vele az egészségünk és jóllétünk érdekében.

Follikuláris fázis

A follikuláris fázis a vérzés első napjával kezdődik. Körülbelül 14 napig tart, és a korai napokban a reproduktív hormonok alacsonyak, ezért általában viszonylag nyugodtnak és optimistának érezzük magunkat. Az ösztrogén lassan emelkedik, ahogy közeledünk az ovulációhoz. A szerotonin szintje is emelkedik, ami boldogabb hangulatot idéz elő, míg a tesztoszteron növekedése fokozza a libidót.

Étkezési javaslatok:

Amikor a hormonok szintje csökken, érdemes növelni a zsír- és fehérjebevitelt az agy támogatása érdekében, és ügyelni arra, hogy egészséges zsírokat fogyasszunk, mert ezek elengedhetetlenek a hormontermeléshez. Ha szeretsz időszakosan böjtölni, ez egy jó időszak erre, mivel a vércukorszint stabilabb.