Mekkora a derékbőséged? Eláruja, mennyire vagy hajlamos a rákra

Brit orvosok éveken át a BMI-t használták az elhízás és annak a rák kockázatával való kapcsolatának felmérésére. Most azonban svéd tudósok arra jutottak, hogy a derékkörfogat mérése pontosabb módszer a férfiak rákkockázatának felmérésére.

Forrás: Shutterstock

A derékbőség és a rák kockázata közötti összefüggést vizsgálták, meglepő eredményre jutottak

Nem ez az első eset, hogy a derékméretet magasabb egészségügyi kockázatokkal hozzák összefüggésbe. Az Oxfordi Egyetem 2022-es tanulmánya szerint minden egyes plusz centi a derékvonalon 11 százalékkal növeli a szívelégtelenség kockázatát. A legújabb tanulmányban a Malmöi Lund Egyetem szakértői 339 190 ember 1981 és 2019 közötti egészségügyi adatait elemezték.

A résztvevőket átlagosan 14 évig követték, és ezalatt 18 185 esetben alakult ki az elhízással összefüggő rákos megbetegedés, többek között a nyelőcső, a bél, a máj, a hasnyálmirigy, az emlő és az epehólyag rákos megbetegedése. Azoknál a férfiaknál, akiknek a tanulmány végére 11 centiméterrel nőtt a derekuk, 25 százalékkal nőtt a rák kialakulásának kockázata. Összehasonlításképpen, a BMI 3,7-es növekedése - például 24-ről 27-re emelkedés - 19 százalékkal magasabb rákkockázattal járt együtt.

A nők esetében a derékbőség és a BMI közötti kapcsolat kevésbé volt erős. Ugyanakkor a derékkörfogat 12 cm-es növekedése és a BMI 4,3-mal való emelkedése - 24-ről 28-ra való emelkedés - 13 százalékkal magasabb rákkockázattal járt együtt.

A kutatást májusban a spanyolországi Malagában megrendezésre kerülő idei Európai Elhízáskongresszuson mutatják be, és a The Journal of the National Cancer Institute című folyóiratban teszik közzé.