A TikTok-doki elárulta: így szabadulhatsz meg végleg a migréntől

Egy TikTok-orvos elárulta, hogyan szabadulhatnak meg végleg a migréntől az attól rendszeresen szenvedők. A módszer sokkal egyszerűbb, mint gondolnád.

A 30 éves szingapúri Daria Sadovskaya hét éve nefrológus, és gyakran használja a TikTokot arra, hogy orvostudományi és egészségügyi tényeket és a saját meglátásait is megossza a felhasználókkal. Legutóbbi videójában, amelynek már most 20 000 megtekintése van, Daria sokkolta követőit, amikor elárulta, hogyan lehet megszabadulni a migréntől egyetlen egyszerű hackkel. A felhasználók közül sokan azt kívánják, bárcsak korábban hallottak volna a módszeréről, mások viszont nem tartják különösebben meggyőzőnek a doki szavait.

Mi a módszer lényege? Daria szerint a forró víz.

„Áztasd a lábaidat forró vízbe meleg fürdő formájában — a forró víz értágító hatása segíthet enyhíteni a migrént, azaz a meleg víz hatására kitágulhatnak az erek, ami elősegíti a jobb vérkeringést az egész testben. Ez enyhíti a feszültség és csökkenti az intenzív migrénes fejfájást. Emellett a meleg fürdő lazító hatása enyhítheti a stresszt és az izomfeszültséget, amely gyakran hozzájárul a fejfájáshoz. Azonban ez nem egy varázstabletta, és a hatások személyenként változhatnak — mondja el a videóban a TikTok-orvos, aki azt is elárulta: „A nők általában hajlamosabbak a migrénre, különösen a hormonális ingadozások, például a menstruáció idején. (...) A gyakori kiváltó okok közé tartozik a légköri nyomás változása, a magas páratartalom, az extrém meleg vagy hideg, valamint az erős vagy villogó fények" — mondta a TikTok orvosa, és azt is hozzátette: „Emellett az erős szagok, bizonyos ételek és az alvászavarok bizonyos mintái is hozzájárulhatnak a migrénes fejfájáshoz”.