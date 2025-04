Az ALS-ben szenvedő Eric Dane és volt felesége Rebecca Gayheart újra összejöhettek

Ahogy megírtuk, súlyos diagnózissal kellett szembenénie A Grace klinika és az Eufória sztárjának. A színésznél ALS-t diagnosztizáltak, Eric Dane volt felesége, Rebecca Gayheart színésznő pedig a közelmúltban egy Los Angeles-i rendezvényen osztott meg részleteket férjével való kapcsolatának alakulásáról.

Rebecca Gayheart és Eric Dane 2018-ban döntöttek a válás mellett

Forrás: FilmMagic

Rebecca Gayheart és Eric Dane új fejezetet nyitott kapcsolatukban

Úgy tudni, Rebecca Gayheart és Eric Dane ismét közel került egymáshoz, mielőtt még a színészt ALS-sel diagnosztizálták volna. Rebecca Gayheart színésznő a minap arról beszélt, hogy bár házasságuk anno tönkrement, újra egymásra találhatnak. „Nagyon jóban vagyunk most” – mondta Gayheart a The Carters: Hurts to Love You premierjén. Hozzátette: „Legjobb barátok vagyunk, és nagyszerű társszülők.” A pár két gyermeket nevel: a 15 éves Billie-t és a 13 éves Georgiát. Gayheart és Dane 2004-ben házasodtak össze, majd 14 évvel később, 2018-ban Rebecca Gayheart beadta a válókeresetet „kibékíthetetlen ellentétekre” hivatkozva, azonban a közelmúltban, a múlt hónap folyamán visszavonta a válási kérelmet. A színésznő kifejtette, hogy közösen dolgozták ki, hogyan tartsák egyben a családot. Elmondása szerint ez nem csak gyerekeikre, hanem rájuk is pozitív hatással volt. „Ahogy kezeltük a kapcsolatunk nehézségeit, az sok mindent pozitív irányba változtatott” – nyilatkozta és hozzátette, úgy gondolja, nem minden véget érő kapcsolatot kell kudarcként értékelni. „Óriási sikernek tartom a házasságunkat A közösen eltöltött 15 év és a két csodálatos gyermekünk a legnagyobb eredményünk” – mondta.

Eric Dane, Billie Dane, Georgia Dane és Rebecca Gayheart 2017-ben

Forrás: Getty Images

Eric Dane-t ALS-sel diagnosztizálták

Április 14-én kezdődik az Eufória harmadik évadának forgatása, a színész Cal Jacobs szerepében tér vissza a képernyőre. Eric Dane négy nappal ALS-diagnózisa után újra kamerák elé áll. „ALS-t diagnosztizáltak nálam. Hálás vagyok, hogy szerető családom mellettem van” - tette közzé a színész. „Szerencsésnek érzem magam, hogy folytatni tudom a munkát, és alig várom, hogy jövő héten visszatérjek az Eufória forgatására. Arra kérem önöket, hogy ez idő alatt tartsák tiszteletben én és a családom magánéletét!” - tette hozzá a People-nek a színész