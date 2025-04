Felfoghatatlan diagnózis: gyógyíthatatlan ALS-beteg A Grace klinika sztárja

Az ALS az akaratlagosan mozgatható izmokat, illetve az agyi és gerincvelői mozgató idegsejtek végzetes pusztulásával járó betegség. A betegség következtében az izmok és az idegek elsorvadnak, a beteg lassan mozgásképtelenné válik, végül a légzőizmai is leállnak. A betegség 1939-ben vált széles körben is ismertté, amikor a New York Yankees baseballcsapatának legendás játékosa, Lou Gehring feladta az ALS-betegséggel vívott harcot. Nagyjából világszerte 100 000 emberből átlagosan 5-en szenvednek az ALS-ben, az esetek előfordulásának gyakorisága sajnos egyre csak nő. Az ALS genetikailag öröklődhet, és nem válogat, bármilyen életszakaszban kialakulhat.