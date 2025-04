Ez a gyerekkori mozgásforma lehet a hosszú élet titka – Napi pár perc is elég belőle

Egy gyerekkorunkból ismert, elfeledett mozgásforma most újra reflektorfénybe került – és nem véletlenül. Szakértők szerint nemcsak fittebbé tesz, hanem hozzájárulhat a hosszabb élethez és a jobb agyműködéshez is. Napi pár perc is elég lehet belőle, hogy érezd a különbséget – és újra rátalálj a mozgás örömére.

Van egy mozgásforma, amit gyerekként még természetes könnyedséggel és örömmel csináltunk – játékos, szórakoztató, és szinte bárhol űzhető. Ahogy azonban belenőttünk a felnőtt létbe, valahogy kikopott a mindennapjainkból. Stuart McMillan, az egyik legismertebb olimpiai sprintedző azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy itt az idő visszahozni ezt az egyszerű, mégis elképesztően hatásos edzést a mindennapjainkba. Van egy mozgásforma, amit gyerekként még természetes könnyedséggel és örömmel csináltunk

Forrás: Shutterstock A mozgásforma, amely többet tud, mint a kocogás McMillan több mint 70 olimpikont edzett már, és meggyőződése, hogy gyermekkorunk közkedvelt mozgásformája – ami nem más, mint az ugrálókötelezés – valójában többet adhat, mint a klasszikus kocogás. Hogy miért? Mert nemcsak kardió, hanem plyometrikus edzés is egyben. A plyometrikus edzés olyan mozgásformát jelent, amely gyors, robbanékony izommozgásokat használ, hogy növelje az erőt, a gyorsaságot és az izomteljesítményt. Ez különösen fontos idősebb korban, amikor a test természetes módon veszít rugalmasságából és reakcióidejéből. McMillan szerint már napi 10 perc is elég ahhoz, hogy érezhető változásokat tapasztaljunk – még akkor is, ha már évek óta nem mozogtunk rendszeresen. Több mint fizikai edzés – az agyad is profitál belőle Az ugrálókötelezés nemcsak a testet mozgatja meg, hanem az agyat is serkenti. Az edző szerint a mozgás koordinációs jellege fejleszti a neurológiai kapcsolatokat, serkenti a kötőszöveteket és erősíti a testtudatot is. „Ez egy keresztirányú, összehangolt mozgás, ami elképesztően jót tesz az idegrendszernek” – fogalmazott. A rendszeresen végzett dinamikus mozgás – mint például az ugrálókötelezés – bizonyítottan hozzájárulhat a hosszabb, egészségesebb élethez. Egy 2010-es kutatás szerint az ilyen típusú edzések nemcsak a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát csökkenthetik, hanem az általános halálozási esélyeket is mérsékelhetik. De nemcsak az állóképességünk javul tőle: az ugrálókötél erősíti az izomzatot, fejleszti az egyensúlyt és a koordinációt, miközben kíméli az ízületeket – kevésbé megterhelő például, mint a futás. McMillan külön hangsúlyozza, hogy az ugrálókötelezés az egyik leghatékonyabb módszer a gyorsizom-rostok aktiválására – ezek azok az izomrostok, amelyek az évek múlásával hajlamosak veszíteni erejükből, pedig kulcsszerepük van abban, hogy megőrizzük mozgékonyságunkat, gyorsaságunkat és vitalitásunkat idősebb korban is.

Forrás: Shutterstock Ne ijedj meg tőle – kezdd fokozatosan! Ha még sosem próbáltad, vagy évek óta nem volt a kezedben ugrálókötél, az edző egy egyszerű tippet ad: fokozatosan építsd be a napi rutinodba. Amikor legközelebb elindulsz kocogni, csinálj váltogatva 30 másodperc kocogást és 30 másodperc ugrálókötelezést. Érezni fogod, hogy egyre könnyebb, lendületesebb és ritmusosabb leszel. A felnőttek is újratanulhatják a játék örömét McMillan elmondása szerint sokan úgy érzik, hogy az ugrálókötél a gyerekeké – pedig épp ellenkezőleg. McMillan szerint érthetetlen, miért hagytuk abba ezt a mozgásformát, hiszen szerinte ez az egyik legjobb dolog, amit a testünkért tehetünk – kortól függetlenül. Miért ne adnál neki te is egy esélyt? Egy egyszerű kötél, mindössze néhány perc naponta, és máris tettél valamit magadért – a fittebb, energikusabb, és ki tudja, talán hosszabb élet felé vezető úton.