Meglepő tünetekkel jelzi a tested, ha nem mozogsz eleget

A rendszeres mozgás létfontosságú, és nemcsak akkor, ha fogyni szeretnél. A mozgáshiány jelei már pár nap tétlenség után is jelentkezhetnek, de sokszor szokatlan formában mutatkoznak meg: van, hogy úgy tűnik, mintha betegség kerülgetne, pedig csak a székből kellene egy kicsit felállnod. Ülőmunka mellett különösen fontos odafigyelni arra, hogy meglegyen a legalább napi 30 perc (jó esetben több) mozgás, hiszen hiába nem érzed, a szervezetet nagyon megviseli a folyamatos ücsörgés. Főleg, ha munka után is üléssel töltöd az idődet.

Az mozgáshiány jelei lehetnek izom- és ízületi fájdalmak is. Forrás: Shutterstock

Változatosak lehetnek a mozgáshiány jelei

A szervezetünknek szüksége van arra, hogy mozgásban legyünk, egyszerűen nem ücsörgésre, tétlenségre vagyunk „kitalálva”. Ugyanakkor nem egyszerű beiktatni a mozgást a mindennapokba, a legtöbbször időhiány miatt; sokan bele se fognak semmibe, mert egy kiadós, hosszabb edzésre nincs már idejük este. De nem is kell! A kevés mozgás is több, mint a semmi, persze nem a fogyás szempontjából, de az egészséged megőrzése érdekében mindenképpen – ez lehet akár egy félórás séta is a szabadban. Ha valaki szinte semmit nem mozog, nemcsak a súlyfeleslegtől, de egészségügyi következményektől is tartania kell. Mielőtt komoly problémát okozna az ülő életmód, a szervezeted több jelzést is küld. Sokszor ezeket a jeleket másnak tudja be az ember, pedig csak arról van szó, hogy ideje megmozdulni.

1. Emésztési problémák

Ha sokat mozogsz, az emésztőrendszered is aktív, de a mozgáshiány miatt gyakori probléma a székrekedés. A rostdús étkezés mellett a rendszeres mozgás is segít elkerülni ezt a gondot.

2. Merev ízületek

A fájdalmas, merev ízületek lehetnek ízület gyulladás vagy autoimmun betegség tünetei is, de ha időnként sajog a térded, vállad, és mostanában nem mozogtál, akkor érdemes első körben erre gyanakodni. Ha nem használod az ízületeidet, megmerevedhetnek, és fájdalom is jelentkezhet.

3. Gyakran kifulladsz

Akárcsak a karod vagy a lábad izmaid, a légzést segítő izmokat is jó, ha edzésben tartod. Minél kevesebbet mozogsz, annál könnyebben fogsz kifulladni, még kisebb, hétköznapi feladatok, például a bevásárlás cipelése közben is.