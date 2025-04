Sokkoló diagnózis - Pete Doherty orvosa szerint amputációra lehet szükség

Komoly orvosi figyelmeztetést kapott Pete Doherty: ha egészségi állapota tovább romlik, nem lesz képes többé színpadra lépni. Az év elején a zenésznél 2-es típusú cukorbetegséget diagnosztizáltak, ám a The Libertines frontembere továbbra is nehezen szabadul káros szenvedélyeitől. Az orvosok szerint, ha nem változtat, az állapota akár a lábujjai elvesztésével is járhat.

Pete Doherty súlyos beteg

Forrás: Getty Images

Pete Doherty súlyos egészségi kockázatokkal néz szembe

Bár ma már visszafogottabb életet él, Doherty nem szakított teljesen a múltjával. Mostanában maga is egyre nyíltabban beszél az egészségét érintő aggodalmairól. Noha a 45 éves zenész tisztában van állapota súlyosságával, mégsem sikerült minden káros szokását hátrahagynia. „Ma jártam az orvosnál, aki azt mondta, elveszíthetem a lábujjaimat” - nyilatkozta. Bár már elhagyta a kemény drogokat, életvitele még mindig nem mondható egészségesnek. „Igaz, hogy már nem drogozom, de a cukorbetegség miatt a cukorral és sok más dologgal is óvatosnak kellene lennem” – mondta. A 46 éves zenész hozzátette: „Ki kell ezeket iktatni az életemből, ezért változtatnom kellett az étrendemen, és az alkoholt is el kellett hagynom. Úgy tűnik, kezdek javulni... Tíznaponta talán megengedek magamnak egy italt, de ennyi” - mondta.

Múltja nyomot hagyott az egészségén

Doherty korábban Louis Theroux BBC-dokumentumfilmjében is beszélt önpusztító életmódjáról és annak következményeiről. Elmondta, hogy előfordult nála emlékezetkiesés is, és 2019-ben több alkalommal letartóztatták kábítószerrel való visszaélés miatt.