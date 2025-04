A Goodwill Pharma Az Egészségért Közhasznú Alapítvány által létrehozott díj évről évre egyre nagyobb erkölcsi súllyal bír, hiszen közvetlen visszajelzést jelent a társadalom részéről. A 2025-ös díjátadóra 2551 orvosra érkezett jelölés, és a több mint 260 ezer leadott szavazat is azt mutatja, hogy a páciensek igenis értékelik, ha egy orvos nemcsak szakmailag kiváló, de emberként is jelen van a gyógyításban.

Emberség és kiválóság – Átadták a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat

A díj, amely mögött betegek állnak

„Emberséges odafordulás és figyelem nélkül elidegenedik egymástól az orvos és a beteg, ez a kapcsolat pedig meghatározhatja a gyógyulás esélyét. Jó orvosi gyakorlat csak empátiával létezhet– minden apró gesztus, minden türelmes magyarázat számít. A páciensnek is van azonban felelőssége, a gyógyulás érdekében együtt kell működjön az orvosával, hogy a jó gyógyító érezhesse a munkája értelmét” – mondta dr. Kardos Mária, a Goodwill Pharma Az Egészségért Közhasznú Alapítvány szóvivője. „A Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj üzenete napjainkban az emberséges gyógyítás gyakorlatának megőrzése. Egymásra való odafigyelés nélkül egyébként sem létezhet az emberiség, ám ez különösen igaz a gyógyító munkára. Alapítványunk célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az orvosi hivatás pótolhatatlan értékeire: az empátiára, a gondoskodásra, az elkötelezett szolgálatra, melyeket a társadalmi kultúra változásai miatt ma különösen nehéz megvalósítani, miközben ezek az értékek nélkülözhetetlen elemei a sikeres gyógyításnak” - tette hozzá.

A tudatosság, mint egészségügyi alapelv

Az orvoslás ma már nemcsak gyógyítás, hanem edukáció is. A helytelen öndiagnózis, a kontroll nélküli gyógyszer- és étrend-kiegészítő-fogyasztás olyan problémák, amelyekkel az orvosoknak nap mint nap szembe kell nézniük. „Egy jó orvos nem csupán kezel, hanem tanít is. Segíti a pácienst abban, hogy tájékozott, tudatos döntéseket hozzon a saját egészségével kapcsolatban – mondta el dr. Jójárt Ferenc, a Goodwill Pharma elnök-vezérigazgatója, aki az eseményen videóüzenetben köszöntötte a díjazottakat Grúziából, ahol épp a magyar gyógyszeripart képviselte. „A mai világban, ahol a mesterséges intelligencia is egyre nagyobb szerepet kap, még fontosabbá válik az emberi tényező: a lelkiismeret, az empátia és a személyes jelenlét. Ezt nem lehet gépekre bízni” – nyilatkozta.