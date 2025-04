Ez történik a testeddel, ha elhagyod az ultrafeldolgozott élelmiszereket

Könnyen elérhetők, finom az ízük, nem kell órákig főzőcskézni. Csak néhány ok, amiért az ultrafeldolgozott élelmiszerek bekerülhetnek a napi étrendbe, és sokszor észre se veszed, már szinte csak ezek töltik ki az étkezéseket. Ezek az élelmiszerek igazi kalóriabombák, miközben úgy érzed, alig ettél valamit, rengeteg kalóriát viszel be velük a szervezetedbe. Emellett azonban a szervezetedre is ártalmasak, így nem a hízás az egyetlen veszély, amit okoznak.

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek elhagyása után energikusabb, vidámabb is leszel. Forrás: Shutterstock

Mik azok az ultrafeldolgozott élelmiszerek?

Nehéz eligazodni az étkezési trendek között, van, aki a feldolgozott élelmiszereket is átkozza, pedig ezek általában ártalmatlanok: ide tartoznak például a halkonzervek, a sajtok, de a friss kenyér is. Általában alig feldolgozott alapanyagokból állítják elő őket; ezzel szemben az ultrafeldolgozott élelmiszerek ipari méretekben, több lépésben készülnek, és számos olyan anyagot tartalmaznak, melyek az ízüket, állagukat hivatottak feljavítani. Ide tartoznak többek között:

csipszek, sós nasik,

cukrozott üdítők,

gyorséttermi ételek, például hamburger, pizza,

instant levesek,

felvágottak, szalámik,

fagyasztott készételek,

mesterséges zsiradékok, pl. margarin,

ízesített joghurtok és tejitalok.

Ezeknek az ételeknek általában alacsony a tápanyagtartalmuk, így a szervezet nem jut elegendő rosthoz, ásványi anyagokhoz, vitaminokhoz, ha valaki túlságosan sokat fogyaszt belőlük. Számtalan kutatás szerint emellett pedig ezek az élelmiszerek növelhetik a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri megbetegedések és a 2-es típusú diabétesz kialakulásának esélyét.

Érdemes csökkenteni a fogyasztásukat

A mindennapi rohanásban nehéz teljesen elhagyni ezeket az élelmiszereket az étrendből, de ha pár dologra odafigyelsz, máris sokat nyerhetsz, és hamar érezni fogod a változást. Érdemes minél több zöldséget, gyümölcsöt enni, minél több friss élelmiszert vásárolni, a finomított szénhidrátokat teljes kiőrlésűre cserélni, és átállni az egészséges snackekre, például az olajos magvakra vagy az aszalt gyümölcsökre. A szervezeted azonnal fellélegzik; ha elhagyod az ultrafeldolgozott élelmiszereket, ezekre a változásokra számíthatsz: