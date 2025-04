Sokkoló információk láttak napvilágot Val Kilmer utolsó napjairól: így élt a legyengült színész

Ahogy megírtuk, április 1-jén meghalt Val Kilmer. A Top Gun és Batman sztárja korábban legyőzte a torokrákot, de a rákkezelések legyengítették az immunrendszerét és tüdőgyulladás vitte el, nyilatkozta a lánya. Egy világ gyászolja a színészt.

Val Kilmer ágyhoz kötve élt

Forrás: Northfoto

Val Kilmer évekig ágyhoz kötve küzdött a betegség ellen

Kilmer halálának körülményeiről új részletek láttak napvilágot. A TMZ-nek nyilatkozó, a családhoz közel álló források szerint a színész évek óta ágyhoz volt kötve, de egészségi állapota az elmúlt héten hirtelen megromlott. Az informátor elmondása szerint Kilmer hivatalosan rákmentes volt, de szervezete az évekig tartó kemoterápiás kezelések következtében legyengült, ezért halt bele a tüdőgyulladásba. A színészt kórházba szállították, ahol családja és közeli barátai vették körül utolsó óráiban. Úgy tudni, a kezelések, köztük a tracheostomia, amely segítette a légzését, súlyosan megterhelték szervezetét.

Legyőzte a rákot, de sosem épült fel teljesen

Kilmer torokrákját 2014-ben diagnosztizálták, és a színész sugár- és kemoterápián is átesett. Egy évvel később kórházba kellett szállítani súlyos vérzés miatt, amelyet a szájüregi rák okozott. A betegség és a kezelések hatásai hosszú távon is megviselték a színészt, és bár a rákot legyőzte, teljesen soha nem jött rendbe. Lánya, Mercedes Kilmer - aki összeomlott apja halála miatt - korábban arról beszélt, hogy a színész kitartóan küzdött, és a diagnózis után is mindent megtett, hogy folytassa életét és karrierjét. Ennek ellenére állapota fokozatosan gyengült, és az év elején már többször is kórházi ellátásra szorult.