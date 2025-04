Döbbenet! Meghalt Val Kilmer - A színészlegenda 65 éves volt

Lánya közlése szerint a filmsztárt tüdőgyulladás vitte el, évekkel azután, hogy sikeresen felépült torokrákjából. Val Kilmer az 1980-as és ’90-es évek egyik legismertebb filmszínésze volt, karrierje során számos ikonikus szerepben tűnt fel.

Elhunyt Val Kilmer

Forrás: Getty Images

Val Kilmer halála: kórházban tölötte utolsó napjait a színész

Val Kilmer kedden, Los Angelesben hunyt el, 65 éves korában. A halál okát lánya, Mercedes Kilmer közölte: tüdőgyulladás. A színésznél 2014-ben torokrákot diagnosztizáltak, amelyből később felépült. A család tájékoztatása szerint Kilmer egészségi állapota az utóbbi időben fokozatosan romlott.

Kilmer karrierje az 1980-as években indult, nem kellett sok, hogy Hollywood vezető színészei közé emelkedjen. Az 1990-es években olyan filmekben szerepelt, mint The Doors, a Tombstone, Heat, vagy Batman Forever, ahol ő alakította a denevérruhás hőst. Karrierje során gyakran nevezték excentrikusnak, nem ritkán került konfliktusba a munkatársaival. A 2000-es évek elején Val Kilmer visszavonult Hollywood fősodrából, hogy a családjára koncentrálhasson. Egy 2012-es interjúban így fogalmazott:

Nem bántam meg semmit. Ez egy közmondás, de igaz: Ha egyszer sztár vagy, mindig sztár maradsz. Csak az a kérdés, hogy milyen szinten.

Val Edward Kilmer 1959. december 31-én született Los Angelesben. Édesapja, Eugene Kilmer ingatlanfejlesztő volt, édesanyja Gladys Ekstadt. Testvére, Wesley tragikus halála – kilencéves korában belefulladt egy medencébe – mély nyomot hagyott benne. Ezt a fájdalmat több szerepében is feldolgozta.

A Juilliard School színművészeti karának egyik legfiatalabb hallgatója volt. Pályája színházban kezdődött: 1983-ban debütált a Broadwayn a The Slab Boys című darabban, ahol Sean Penn és Kevin Bacon is szerepelt. Később Hamletet és több klasszikus szerepet is eljátszott.

Felesége Joanne Whalley színésznő volt, akivel két gyermekük született: Mercedes és Jack. Élete utolsó éveiben Új-Mexikóban élt, azt is fontolgatta, hogy politikai pályára lép.

A 2021-ben bemutatott Val című dokumentumfilm – saját archív felvételeire és narrációjára építve – érzékeny portrét rajzolt róla. A film több díjat is elnyert, köztük a Critics Choice Awardot a legjobb életrajzi dokumentumfilm kategóriában.