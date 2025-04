Val Kilmer a halála előtt mindent elmondott Tom Cruise-ról: így vélekedett egykori kollégájáról

Április 2-án, 65 éves korában elhunyt Val Kilmer, aki olyan filmekben nyújtott emlékezetes alakítást, mint a Top Gun, a Szemtől szemben vagy a Tombstone – Halott város. Val Kilmer évekig küzdött torokrákkal, amely miatt elvesztette hangját. A súlyos betegséget sikerült legyőznie, gyógyultnak nyilvánították, halálát tüdőgyulladás okozta. Utolsó szereplése a 2022-ben bemutatott Top Gun: Maverick című filmhez köthető, ahol néma jelenete ellenére is rendkívüli hatást gyakorolt a közönségre – és persze, a kollégáira.

Meghalt Val Kilmer - A színész 65 éves volt

Forrás: Getty Images

Tom Cruise a Jimmy Kimmel műsorában idézte fel a közös emlékeket. A színész elmondása szerint mélyen érintette Val Kilmer visszatérése a legendás karakter szerepében.

„Eléggé érzelmes volt” – mondta Cruise. „Évtizedek óta ismerem Valt, és ahogy visszatért, és eljátszotta ezt a karaktert... Olyan erős színész, hogy azonnal újra azzá a karakterré vált.”

Kimmel ekkor megkérdezte tőle: „Te is sírtál, amikor azt a jelenetet forgattátok, vagy csak én könnyeztem?”

„Sírtam. Sírtam. Elérzékenyültem” – felelte Cruise. „Ő egy briliáns színész, és imádom a munkáját.”

Val Kilmer: „Tom és én ott folytattuk, ahol abbahagytuk”

Val Kilmer korábban több ízben is nyilatkozott Tom Cruise-hoz fűződő viszonyáról. Memoárjában elismerően szólt a közös munkáról, és arról, milyen fontosnak tartotta, hogy részt vehessen a folytatásban. Külön kiemelte, hogy Tom Cruise személyesen kérte fel a szerepre.

„A producerek belementek. Cruise is belement. Cruise nem is lehetett volna menőbb. ... Tom és én ott folytattuk, ahol abbahagytuk. Az újraegyesülés nagyszerű érzés volt” – fogalmazott Kilmer. Amikor a jelenetet a vásznon is viszontlátta, nagyon meghatódott: „Majdnem 40 év, hosszú idő.”