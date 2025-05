Bár a stressz nem minden esetben rossz, ha a szintje túl magas vagy túl hosszú ideig tart, az mindenképpen negatív hatással van ránk. A stressz és a depresszió kapcsolata évek óta a kutatások középpontjában áll, és egyre több bizonyíték utal arra, hogy a hosszú távon fennálló stressz akár depresszióhoz is vezethet.

Amikor a stressz depresszióhoz vezet

Forrás: Shutterstock

A stresszdepresszió jelensége

A stresszdepresszió olyan állapot, amelyben a krónikus stressz következtében alakul ki depressziós tünetegyüttes, ami hangulati nyomottságot, értéktelenségérzést, motiválatlanságot, alvászavart, de még testi tüneteket is okozhat. Bár a mindennapi életben mindenki tapasztal időszakos stresszt, annak folyamatos jelenléte az agy működésére és a hormonális egyensúlyra is hatással van. A kortizol, a szervezet egyik fő stresszhormonja hosszú távon károsíthatja az idegrendszert, ami hozzájárulhat a depresszió kialakulásához. A szakemberek szerint a stressz és a depresszió közötti összefüggés biológiai és pszichés tényezők együttes hatásának eredménye. A stressz hatására az agy szerkezetében és működésében is változások következnek be, amelyek hosszú távon hajlamosíthatnak a depresszió kialakulására.

Hirdetés

Tünetek és kockázati tényezők

A stresszdepresszió tünetei között szerepelhet a folyamatos fáradtságérzet, a motiváció hiánya, az alvászavarok, az ingerlékenység és a reménytelenség érzése. Emellett a koncentrációs képesség csökkenése és a döntéshozatali nehézség is gyakori azoknál, akik hosszú időn keresztül magas stresszterhelésnek vannak kitéve. A stressz önmagában nem feltétlenül vezet depresszióhoz, de ha az egyén nem tud hatékonyan megküzdeni vele, akkor fokozódik a mentális problémák kialakulásának kockázata. A szakemberek szerint a genetikai hajlam, a társas támogatás hiánya, valamint a munkahelyi és magánéleti problémák egyaránt hozzájárulhatnak a stresszdepresszió kialakulásához.

Fontos a stresszkezelési technikák elsajátítása A jelenség felismerése és megértése kulcsfontosságú lehet a megelőzés és a megfelelő kezelés szempontjából. A szakértők szerint a stresszkezelési technikák elsajátítása és a mentális egészségre fordított figyelem segíthet csökkenteni a stresszdepresszió kialakulásának esélyét.

Hirdetés: A Remotiv extra vény nélkül kapható, orbáncfűkivonat-tartalmú gyógyszer. A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT! https://www.remotiv.hu/

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.