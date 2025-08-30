Így lehet egy vacsorától ragyogóbb az arcszíned és egészségesebb a bőröd - RECEPT

A szépség nem mindig a fürdőszobai polcokon kezdődik, néha elég csak kinyitni a hűtőt. Az egészséges arcbőr egyik titkos szövetségese ugyanis nem egy méregdrága krém, hanem egy szelet lazac. Ez a bőrfeszesítő étel tele van természetes Omega-3 zsírsavakkal és antioxidánsokkal, amik belülről dolgoznak azon, hogy fiatalosan, üdén és egészségesen ragyogjon az arcszíned.

A lazac könnyen és gyorsan elkészíthető, ráadásul az egészséges arcbőr egyik legnagyobb szövetségese.

Forrás: Shutterstock

Az egészséges arcbőr titka: a lazac

Amikor a világ egyik legegészségesebb ételéről, a lazacról van szó, nemcsak a gasztronómiai élményért érdemes izgatottan várni a vacsorát. Ez a rózsaszín csoda tele van olyan tápanyagokkal, amelyek szó szerint rá írják a ragyogást a bőrödre. Az Omega-3 zsírsavak például belülről hidratálnak, így segítenek a bőr rugalmasságának megőrzésében, miközben csökkentik a gyulladásokat is. Így, ha ekcémával vagy rozáceával küzdesz, a lazac egy igazi megmentő lehet.

És itt még nincs vége: a lazac antioxidánsai – például az astaxanthin – pajzsként védik a bőrt a szabad gyökök és az UV-sugárzás káros hatásaitól. Ez azt jelenti, hogy lassítják a bőröregedést, miközben fiatalos, feszes és egészséges arcbőrt, valamint természetesen üde arcszínt kölcsönöznek. Plusz a benne lévő B-vitaminok és cink hozzájárulnak a bőr regenerálódásához és természetes ragyogásához. Magyarul: egy falat lazac több, mint étel – szépség és egészség egyszerre. Ha most azon gondolkodsz, hogyan varázsolhatod a lazacot a vacsoraasztalodra úgy, hogy közben minden jótékony hatását megőrizze, itt a megoldás:

Citromos-fokhagymás sült lazac zöldségekkel - Recept

A lazacban lévő Omega-3 zsírsavak sokat tesznek az egészséges arcbőrért.

Forrás: Shutterstock

Hozzávalók (2 főre):

2 lazacfilé (kb. 150-200 g darabonként)

1 közepes citrom leve és reszelt héja

2 gerezd fokhagyma, apróra vágva

1 evőkanál extra szűz olívaolaj

Só, frissen őrölt fekete bors ízlés szerint

Friss petrezselyem aprítva (elhagyható)

200 g brokkoli vagy zöldborsó (friss vagy mirelit)

1 evőkanál olívaolaj a zöldségekhez

Elkészítés:

Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra. Egy tálkában keverd össze a citromlevet, fokhagymát, olívaolajat, sót és borsot. Helyezd a lazacfiléket egy sütőpapírral bélelt tepsibe, majd locsold meg a citromos-fokhagymás keverékkel. Szórd meg a reszelt citromhéjjal. Süsd a lazacot a sütőben kb. 12-15 percig, hogy átsüljön, de még szaftos maradjon. Ezalatt egy serpenyőben hevíts egy evőkanál olívaolajat, és párold meg a brokkolit vagy zöldborsót, sózd meg egy kevés sóval. Tálaláskor szórd meg a lazacot apróra vágott friss petrezselyemmel, és mellé tedd a párolt zöldségeket. Jó étvágyat!