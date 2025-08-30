Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 30., szombat

Kegyetlenül lesújtott a vihar Budapestre: kidőlt fák, leszakadt háztetők okoztak fennakadást a fővárosban

vihar fővárosban Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Life.hu
2025.08.30.
Szombat délután nem kímélt az időjárás a fővárost. A tűzoltók megállás nélkül dolgoztak a viharkárokon. A legtöbb problémát a nagy mennyiségű csapadék, a leszakadt faágak és kidőlt fák okozták.

Hatalmas vihar csapott le a fővárosra szombat délután. Adott is munkát bőven a katasztrófavédelemnek — a tűzoltók ki sem látnak a munkából. 

80-nál is több riasztást kapott a tűzoltóság a vihar miatt
Több mint 80 riasztást kapott a vihar miatt a katasztrófavédelem

Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek elmondta, hogy a szombat délutáni vihar miatt 80-nál is több esetben riasztották a tűzoltókat, jellemzően az úttesteken felgyűlt esővízben elakadt járművek, pincékbe, alagsori helyiségekbe beömlő víz miatt, de leszakadt faágak, kidőlt fák és a szél által megbontott háztetők miatt is vonultak a tűzoltók.

A X. kerületben több autó a villamossínekre hajtott, mert a nagy mennyiségű esővíz miatt nem látták az utat — a sínen rekedt autókat a tűzoltók távolították el. A XIV. kerületi Erzsébet királyné útján fél méter magas vízben akadt el egy autó, a XIX. kerületben a mintegy harminc centi magas víz akadályozta egy gépjármű mozgását. A XV. kerületben a Pestújhelyi úton a viharos szél lemeztetőt szakított le egy épület tetejéről, Óbudán a Hunor utcában egy személyautóra dőlt rá egy nagy fa, az I. kerület Czakó utca és a Lisznyai utca kereszteződésében pedig egy hatalmas kidőlt fa akadályozta a forgalmat — mondta el a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

