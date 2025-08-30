Éjszakai csónakázás közben, intim helyzetben fotózták le Julia Robertset

Julia Roberts a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon új filmjét, az After the Huntot népszerűsíti, programról programra megy, látványosnál látványosabb ruhákban ragyogja be a vörös szőnyeget, de emellett a romantikára és férjére, Danny Moderre is van ideje. Erről tanúskodik az a fotó, amelyet a színésznő maga osztott meg az Instagram-oldalán.

Julia Roberts nem kitárulkozó típus

Forrás: WireImage

Julia Roberts ritkán enged betekintést a kulisszák mögé

Julia Roberts óvja a magánéletét, keveset lehet tudni a házasságáról, ám Velence hangulata őt is elsodorta. Annyira, hogy olyat tett, amit nem igazán szokott: megosztott egy fotót, amelyet róla és férjéről készített valaki, miközben egy csónak ülésén ölelkezik a férjével, Danny Moderrel.

A fotón Danny a csónak ülésén ül egyenesen, és a vizet és az éjszakai várost nézi, míg Julia fekve, férjét átölelve fekszik annak ölében. A színésznő a kép alá ezt írta: „Velence”, amit egy szív emodzsival egészített ki.

Hiába, a szerelmesek városa mindenkire hat, még az mindig arisztokratikus megjelenésű Julia Robertsre is.