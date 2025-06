Lehetséges, hogy aranyere van, mondta a gyerekorvos, vigyük le azonnal a rendelőbe. Anyukám gyanúja tehát beigazolódott. Bármennyire is reménykedtünk abban, hogy kisgyereknek nem lehet aranyere, kiderült, hogy bár a felnőtteknél gyakoribb, sajnos gyerekeknél is előfordul. A későbbi nagyobb bajok megelőzése érdekében és a szenvedései megszüntetéséért a gyerekeknek is ugyanúgy kezelésre van szükségük, mint a felnőttnek.

A kúp és kenőcs végül meghozta a várt hatást, a kezelés hatására a fiam aranyere megszűnt. Mostanra pedig kialakítottunk egy olyan rendszert az életében (és a sajátunkban is), amivel megelőzhetjük, hogy újra kialakuljon nála az aranyér.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.