Engem például teljesen váratlanul ért, amikor pár nappal a szülés után kijött az aranyerem. Először csak enyhe feszülést éreztem, aztán már ülni is alig tudtam. Ezzel párhuzamosan a gátmetszés helye is nagyon nehezen gyógyult, minden mozdulat külön megpróbáltatás volt. Olyan érzékeny volt az egész terület, hogy hozzáérni sem tudtam.

Keveset beszélünk arról, mi történik velünk testileg és lelkileg a szülés utáni napokban.

Forrás: Shutterstock

A tisztálkodás kínszenvedés volt. A kórházban még kaptunk némi útmutatást, de otthon, egyedül, fáradtan és fájdalmakkal küzdve ez már nem sokat segített. Próbálkoztam az intim törlőkendővel – rossz ötlet volt. Csípett, irritált, és csak tovább rontotta az amúgy is gyulladt terület állapotát. Egy idő után már attól is féltem, ha vécére kellett mennem.

A legrosszabb mégis az volt, hogy minderről alig mertem beszélni. Valahogy ezek a dolgok láthatatlanok. A barátnőim sem meséltek róla, az interneten pedig csak sablonos tanácsokat találtam. Végül – sok kínlódás és néhány elrontott próbálkozás után – kénytelen voltam magam kitalálni, mi válik be. Egy idő után rájöttem, hogy minden egyes vécézés után csupán tiszta vízzel kell megmosnom magam, és semmit nem szabad használni, ami savas vagy illatosított. Se intimmosakodó, se popsitörlő – egyik sem volt barátom ezekben a hetekben.

A zuhanyrózsa és a langyos víz viszont szó szerint életet mentett. Amint erre átálltam, fokozatosan elkezdett javulni a helyzet. A gyulladás is csökkent, és végre újra éreztem, hogy gyógyul a testem. Ehhez persze kellett a türelem, az idő és némi házi ápolási rutin is. Azóta, ha csak tehetem, igyekszem más anyukákkal is megosztani ezt a tapasztalatot. Mert tényleg senki nem mondta, hogy ezek is a gyermekágyi időszak részei. A szüléssel nem érnek véget a fájdalmak, csak máshova helyeződnek. Nincs az a csodakrém, ami varázsütésre helyrehozza a testet – de van langyos víz, türelem és néhány nagyon is fontos praktika, amit érdemes előre tudni.

Ha most állsz szülés előtt, vagy épp most született meg a kisbabád, és úgy érzed, valami nincs rendben odalent – hidd el, nem vagy ezzel egyedül! Nem te vagy a kényeskedő, nem vagy gyenge. Egyszerűen csak ember vagy, aki most testi-lelki szempontból is a legnagyobb kihívások egyikét éli át.