Az allergia tünetei nagyon hasonlítanak a nátha tüneteire, de azokat más okozza, mint a megfázásét, ezért másféle kezelésre van szükség ahhoz, hogy enyhüljenek.

Forrás: Shutterstock

Mi a különbség a nátha és az allergia között, és milyen típusai vannak az allergiának?

Bár a tünetei hasonlóak lehetnek, a nátha és a „szénanátha” között nagy különbség van, hiszen már a kiváltó okai sem ugyanazok, és míg a náthát, más néven megfázást nagyjából egy hét alatt leküzdi a szervezetünk, a „szénanátha” tünetei tartósan jelen vannak.

Míg a náthát vírus okozza, a szénanátha, hivatalos nevén allergiás rhinitis egy felső légúti gyulladás, amelyet allergiát okozó anyagok váltanak ki. Ezek az anyagok az allergének, amelyek önmagukban ártalmatlanok, de mivel a szervezet tévedésből veszélyesnek érzékeli azokat, ugyanúgy küzd ellenük, mint a kórokozók ellen.

Az allergia lehet szezonális vagy nem szezonális. A szezonális allergia évszakokhoz kötött, a nem szezonális allergia az év bármely vagy minden szakaszában jelentkezhet. Míg a nem szezonális allergiát kiválthatja állatszőr, por, gombák és sok más anyag is, a szezonális típust a pollenek okozzák, ezért is nevezik pollenallergiának.

Hirdetés

Mi a pollenallergia, és mik az allergia tünetei?

Egyszerre többféle pollen is okozhat allergiát, hogy éppen melyik jelentkezik, az évszaktól függ. A pollenallergia szezonja nagyjából kora tavasztól ősz közepéig tart, így aki több növény porára is allergiás, akár hónapokig is érezheti a tüneteit. Hazánkban körülbelül 2 millió embert érint, de az allergiások száma folyamatosan nő.

Az allergia tünetei

A pollenallergia tünetei elsősorban az orrban jelentkeznek, de a szemet is érintik. A tünetek közé tartozik az

orrfolyás,

orrdugulás,

orrviszketés,

tüsszögés,

szemviszketés,

szemgyulladás.

A pollenallergia kezelése

A pollenallergia nagyon kellemetlen, különösen azoknak, akik többféle virágporra is allergiások, így hosszabb ideig kell elviselniük a fent felsorolt tüneteket. Mivel az allergiás reakciókat a szervezetben termelődő nagy mennyiségű hisztamin okozza, ezért a patikákban vény nélkül kapható antihisztamin-tartalmú gyógyszerek, illetve kiegészítésként a kifejezetten allergiásoknak kifejlesztett orrcseppek, orrspray-k, szemcseppek segítenek a tünetek enyhítésében, és ezzel a közérzetük javításában.