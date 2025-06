Tényleg lehetsz allergiás a többi emberre: ha ezeket a tüneteket tapasztalod, nem a pollen a ludas

Vannak, akiknek az életét mentette meg, hogy rájöttek, a partnerük, barátjuk, családtagjuk miatt alakult ki náluk allergia. A tudósok még sok mindent nem látnak át, csak most kezdték el kibogozni a rejtélyeket.

Allergia bőrkiütésként is jelentkezhet mások miatt

Allergia mások illatára

A leggyakoribb bőrreakciók az illatanyagokra alakulnak ki. Itt termékekre vezethető vissza az allergia oka, például dezodorokra, parfümökre, arcszeszekre. Több mint 150 illatanyag hozható kapcsolatba ezzel az úgynevezett kontaktallergiával.

A bőrgázok is felpiszkálhatnak

A bőr számos vegyületet bocsát ki, ami a testszagodért felelős. Ezek a bőrgázok például tartalmazhatnak toluolt is, amit ragasztókhoz, higítókhoz is használnak, de a cigarettafüstben, és a levegőben is megtalálható, belélegezheted, a májad lebontja, és kiürül a szervezetedből.

A titokzatos betegségben szenvedő csoport

Egy úgynevezett PATM (PEOPLE AllergIC TO ME) -betegek bizonyítékkal szolgálhattak a tudósoknak. Ők egy rejtélyes betegségben szenvednek, és mellettük te is fulladozni, vagy köhögni kezdenél. Megvizsgálták, és kiderült, hogy 39-szer annyi toluol van a bőrgázaikban, mint másoknak. Így előfordulhat, hogyha prüsszkölni kezdesz a metrón, lehet, hogy csak túl sok toluol vesz körül.

A ritkább esetek

A szakértők szerint előfordulhat, hogy valakinek a hajára reagálhatsz rosszul, ez általában a keratinos hajkezelések vegyületei miatt fordulhat elő, vagy pedig a macskatulajdonosok hajában megülő macskafehérje miatt is lehet.

Mindössze csak 100 esetet regisztráltak 2024-ben az ondóallergiára, amely a 20-as és 30-as éveikben lévő nőknél jelentkezett csalánkiütéssel, de akár életveszélyes helyzeteket is okozva.

A méregcsók

Ha például magvakra, gyümölcsökre vagy tejre van allergiád, előfordulhat, hogy egy csók is komoly problémákat okozhat, vagy akár végzetes is lehet. A nyál szállítja az allergéneket. Bár általában azok, akik ettől szenvednek, tisztában vannak a veszélyekkel, és vallatóként ki is kérdeznek egy-egy érintkezés előtt.

A beteg férfi

A szakemberek szerint az antibiotikumokra allergiás nőknek például oda kell figyelni a szexnél, hogy párjuk ne szedje éppen azt a gyógyszertípust az aktus idején.