Gyomorszűkítő műtét: új esély egy boldog és egészséges életre

Gyomorszűkítő műtét: operációtól gyógyulásig

A laparoszkópos eljárásnak köszönhetően a gyomorszűkítő műtét is rutin eljárásnak számít, amely ráadásul minimálisan invazív, így nem okoz túl nagy stresszt a szervezetnek. Az operáció általában 1-2 órát vesz igénybe és altatásban zajlik. Lényege, hogy a gyomor méretének csökkentésével a beteg hamarabb eléri a jóllakottságot, így kevesebbet fog enni, amelynek eredményeként beindul a fogyás.

A páciensek 1-2 nap kórházi megfigyeléssel kalkulálhatnak, ezt követően hazamehetnek. Mindazonáltal a műtét után szükség van rendszeres orvosi kontrollra, valamint az életmód megváltoztatására.

Mikor ajánlott a gyomorszűkítő műtét?

Fontos leszögezni, hogy a gyomorszűkítő műtétet minden esetben konzultáció és számos vizsgálat előzi meg, hiszen csak így lehet megállapítani, hogy valóban ez a beavatkozás a legalkalmasabb a páciens számára.

Régóta nem tud lefogyni?

Gyomorszűkítő műtétre elsősorban azoknak lehet szüksége, akik évek óta küzdenek makacs túlsúllyal, de az életmódváltás nem vezetett tartós fogyáshoz. A műtét ilyenkor drasztikus, de annál hatékonyabb megoldást jelenthet, amelynek a testsúlycsökkenés mellett számos más egészségügyi hozadéka is lehet. A fogyás jótékony hatással lehet a vérnyomásra, az inzulinválaszra, sőt, ha kevesebb kilót kell magunkon cipelni, a hétköznapi mozgás is könnyebbé válik, így a rendszeres sportot is könnyebb lesz beépíteni a mindennapokba.

Súlyos egészségügyi kockázatok

Az esetek jelentős részében a diéta, az egészséges életmód, illetve a megfelelő étrendkiegészítők segítenek a súlycsökkentésben. Előfordul azonban, hogy bár a páciens elhatározása megvan, a régóta fennálló túlsúly már olyan egészségügyi panaszokat okoz, amelyekkel kockázatos együtt élni addig, amíg az életmódváltás meghozza az eredményét. A gyomorszűkítő műtét ilyenkor is jó megoldás lehet, hiszen a bevitt táplálék mennyiségének csökkenése jelentősen felgyorsítja a fogyást.