7 lakberendezési tipp, hogy leolvadjanak rólad a kilók

Elsőre furcsán hangzik, hogy a kilók a kanapén is leolvadnak, de a tudomány és a pszichológia is azt mondja: az otthonunk hangulata, színei, tárgyai bizony hatással vannak arra, hogyan eszünk, mennyit mozgunk és milyen gyorsan adjuk le a felesleget. Ha diétába kezdtél vagy csak tudatosabban szeretnél élni, ezek a lakberendezési tippek nemcsak feldobják az otthonod, de a fogyás útján is támogatnak.

Lakberendezési tippek, hogy beinduljon a fogyás.

Forrás: Shutterstock

Lakberendezés a fogyás jegyében? Mutatjuk a trükköket!

1. Piros tányér

Kezdjük is a legismertebb trükkel: a piros tányér! Kutatások szerint ez a szín ösztönösen a „megállás” érzetét kelti bennünk, így automatikusan kevesebbet eszünk. Cseréld le a megszokott fehér vagy színes tányérokat pirosra, és figyeld meg, hogyan változik az étvágyad!

2. Tiszta, rendezett konyhapult

Ha tele van a pult nasikkal, kenyérrel vagy épp átlátszó tárolókkal, nagyobb az esélye, hogy csak úgy bekapsz valamit. Tartsd minimalista stílusban: legyen kéznél egy vizeskancsó citrommal és néhány friss gyümölcs, hogy ösztönösen a helyes dolgokat válaszd.

3. Étkező külön helyiségben

Ha lehetőséged van rá, alakíts ki külön étkezőt vagy legalább egy fix étkezőrészt, és hozd meg a szabályt: csak ott ehetsz. A kanapén vagy az ágyban evés ugyanis könnyen túlevéshez vezethet. Egy szép, hívogató étkezőasztal segít, hogy tudatosabban egyél.

4. Kisebb tányérok, nagy hatás

A diéta egyik legalapvetőbb trükkje: optikailag többnek tűnik az adag, ha kisebb a tányér. Így az agyad hamarabb jelzi, hogy „tele vagy”. Ráadásul a lakberendezés is profitálhat belőle. Egy szép, rusztikus vagy skandináv mintájú kisebb tányérszett csodákat tesz az enteriőrrel is.

Nem kell feladnod a lakberendezési elveidet, hogy elhelyezz pár otthoni edző kelléket.

Forrás: Shutterstock

5. Mozgásra csábító környezet

Nem kell otthoni edzőterem, elég pár jól elhelyezett tárgy: egy jógamatrac a nappaliban, egy kis súlyzó a dohányzóasztal alatt, vagy épp egy lépcsőzőgép a sarokban. Ha látod, használni is fogod!

6. Inspiráló képek a falon

Tegyél ki olyan képeket vagy idézeteket, amik motiválnak, akár az otthon minden helyiségében! Egy-egy pozitív üzenet reggelente vagy vacsora közben emlékeztethet, miért is kezdtél bele a diéta-projektbe.