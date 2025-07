Döbbenetes tény: fele ennyi túlsúlyos lenne, ha csak ezt az egyetlen dolgot nem fogyasztanánk

Megdöbbentő adat, de 1990 óta a gyerekek és a felnőttek körében is megduplázódott a túlsúlyosak száma. Ez a drasztikus arány megterheli a kórházakat és az egészségügyi ellátórendszert is, ugyanis megnőtt az elhízással kapcsolatos egészségügyi problémák száma is. Pedig néhány egyszerű életmódbeli változtatással rengeteget tehetnénk az egészségünkért és a fogyásért. Ezek közül az egyik legfontosabb lépésnek azt tartják a kutatók, ha sikerülne csökkenteni a cukros üdítők fogyasztását.

Forrás: Shutterstock

Elég lemondanunk napi egy üdítőitalról, és búcsút inthetünk a túlsúlynak

A Mirror osztotta meg a brit NHS ajánlását, amelyben közzétették, hogy mi lehet az oka annak, hogy egyre több a túlsúlyos ember. Az egészségügyi szervezet rámutatott, hogy a cukros üdítők, és az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása a legnagyobb ellenségünk.

Túl egyszerűvé vált a magas cukor-, só- és zsírtartalmú, ultrafeldolgozott élelmiszerekhez jutni, és túl nehéz egészséges alternatívákat találni. Ez növeli a cukorbetegség, a szívbetegség, és a rák kialakulásának arányát. Ez megterheli az egészségügyi ellátási rendszert. Ha sikerülne az embereket meggyőzni arról, hogy egészségesebb alternatívákat vásároljanak, és naponta egy cukros üdítőitallal kevesebbet fogyasszanak, akkor a felére csökkenthetnénk az elhízott emberek aránya, ez pedig nem csak az általános egészségügyi állapotukat javítaná, hanem csökkentené a kórházak túltelítettségét is

- vélekednek az NHS szakemberei.

A lap számára West Streeting brit egészségügyi miniszter árulta el, hogy arra lenne szükség, hogy az emberek napi 216 kalóriával csökkentsék a kalóriabevitelüket. Ez egy üveg cukros üdítő tartalmával egyenlő. Wes szerint ez a lépés már drasztikusan csökkentené az elhízottak számát.