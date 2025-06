Nincs ebben semmi sátáni: ismerd meg a 6-6-6 edzéstervet!

Az irodai munka és a mindennapok rohanása sajnos nem kedvez az aktív életmódnak, sokaknak okoz nehézséget, hogy találjanak időt a testmozgásra. Létezik azonban egy olyan gyaloglási edzésterv, melyet egyszerűbb betartani. Ismerkedjünk meg a 6-6-6 sétakihívással!

A 6-6-6 edzésterv könnyedén napi rutinunkba illeszthető.

Forrás: Moment RF

Napi edzésterv, avagy a 6-6-6 sétakihívás felépítése

Ez a friss, ropogós edzésterv voltaképpen egy rutin, melyet kifejezetten úgy találtak ki, hogy bokros teendőink közepette is be tudjuk tartani, ugyanis minimális kötöttségekkel jár.

Úgy épül fel, hogy 6 perc bemelegítés után 60 perc sebesebb gyaloglás következik, hogy aztán 6 perc levezető sétával zárjuk az edzést.

Az edzésterv ideje relatíve rugalmas, bármikor végezhetjük a nap folyamán, a séta kihívás kiötlői azonban a reggel vagy este 6 órát javasolják. Ezek ugyan korai vagy késői időpontnak tűnhetnek, azonban ezek nem ütköznek a munkaidővel, így könnyebb tartani őket.

A 6-6-6 edzésterv egészségügyi előnyei

Régóta ismeretes, hogy a séta, gyaloglás javítja az állóképességet, megelőzi a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulását, közben mentális egészségünkért is teszünk. Ugyanis napi rutinok követésével pszichésen is kialakul egyfajta biztonságérzet, a testmozgás ezen felül a stresszt is képes csökkenteni.

Egy órányi tempós gyaloglással mintegy 5500 lépést teszünk meg, mely kicsivel több, mint a fele a napi szükséges 10 000 lépésnek.

Az már csak hab a tortán, hogy a 6-6-6 edzésterv alakunkra is jótékony hatással lesz, mivel a gyaloglás kalóriaégetést is elősegíti. Egy óra intenzív tempójú gyaloglással testsúlytól függően mintegy 250-350 kalóriát lehet elégetni. Ez elsőre nem tűnik túl impozánsnak, csakhogy a gyaloglás aerob mozgás, melynek az a lényege, hogy kis intenzitású, így a zsírpárnából fedezi a kalóriaszükségletet.

Türelem és kitartás az edzésterv sikerének kulcsa

Ez nem az az edzésprogram, mellyel egy hét alatt több kilót dobunk le magunkról, esetleg egy csettintésre egészségesebbek leszünk. Cserébe hosszú távon javul közérzetünk, állóképességünk, az elért eredmény pedig tartós lesz. Ha pedig sikerül fegyelmezetten tartani az edzéstervet, heti 1-2 alkalommal súlyzós edzést is beiktathatsz, hogy fokozd a hatást.