Elképesztő, mi történik, ha mindennap iszol egy adag bodzalét

Képzeld el, hogy egy egyszerű, természetes ital, az egykor nagymamáinknál kötelező bodzalé valódi jólléti szuperhatalommá válik. Egy új, tudományos vizsgálat is alátámasztja: a napi bodzalé beépítése a napi rutinba csodát tehet velünk.

A bodzalé csodát művel a testtel.

A bodzalé egészségessé titka?

A Washington State University kutatócsapat felfedezte, hogy már heti nagyjából 350 milliliter bodzalé is pozitívan befolyásolja az emésztőrendszer egészségét. A jó baktériumok szaporodnak, a rosszabb formák visszaszorulnak, vagyis az egész bélflóra kiegyensúlyozottabbá válik. Ez már önmagában fantasztikus eredmény, de ez még csak a kezdet.

Aki elhízással küzd, annak különösen fontos: a vércukorszint érzékenysége javul, és gyorsabban ég a zsír. Ez azt jelenti, hogy a testünk hatékonyabban dolgozza fel a szénhidrátokat, és jobban működik a zsírégetés is. Nem csoda, hogy a bodzalé nemrég a gyógyhatású növény címét is megkapta.

Nemcsak az íze isteni

A bodzalé tele van immunerősítő C-vitaminnal, magnéziummal és vastartalommal, plusz antioxidáns növényi vegyületekkel, ezek védik a sejtjeidet, segítenek a vérnyomás és vércukor szabályzásában, és gyulladáscsökkentő hatásúak is.

Ha most azonnal szeretnél valamilyen csodaitalt választani: figyelj rá, hogy első préselésből származó, tiszta bodzalét fogyassz. Semmi cukor, semmi hígítás, csak a természetes bodzalé maga.

Ha még extrább hatásra vágysz, ne csak magában fogyaszd, próbáld meg minél több étkezésedbe és italodba beilleszteni. Keverd smoothie-kba, tedd bele a palacsinta öntetébe, vagy süsd bele egy finom sütibe, így máris egészségesebb alternatíva válhat belőle.