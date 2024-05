Rántsd ki a bodzát! Isteni lesz a végeredmény!

Nyílik a bodza! A hazánkban is őshonos növény sokkal több mindenre felhasználható, mint hinnéd. Ízesíthetsz vele akár tortát, fánkot és még lekvárt is, rántva pedig egyenesen isteni. 30 perc alatt megvagy vele és még a család is imádni fogja.

Így néz ki a bodzavirág sörtésztában.

Forrás: Vidék íze archívum

Hozzávalók (4 személyre):

12-16 nagyobb bodzavirág

2 tojás

200 g liszt

200 ml sör

1 csipet só

1 ek. cukor

olaj a sütéshez

fahéjas porcukor a tálaláshoz

Így készítsd el:

Keverjük habosra az egész tojásokat, majd csomómentesen dolgozzuk el benne a lisztet, a sót, a cukrot és a sört. Sűrű palacsintatésztát kell kapnunk – ha szükséges, hígítsuk kis vízzel. Forrósítsunk bő olajat. A lerázott virágokat mártsuk a masszába, és a forró olajban süssük aranyszínűre. Hintsük meg fahéjas porcukorral, és tálaljuk azonnal.

Life! tipp: Akácvirágot is süthet sörtésztában, ugyanúgy kell készíteni, mint a bodzát.

Ha ízlett a végeredmény, próbáld ki ezeket is: