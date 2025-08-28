Kutatók világítottak rá, hogy melyik a legvonzóbb férfitest - Az ok meglepő, de logikus

Régóta vita tárgya, hogy milyen is az ideális pasi külső. Hiszen ki ne szeretné tudni, melyik férfitest számít a legvonzóbbnak? A közelmúltban egy nemzetközi kutatás próbálta tudományos módszerekkel feltérképezni, hogy a különböző férfi testalkat típusok közül melyik az, amelyet a nők a leginkább vonzónak találnak, és milyen tényezők befolyásolják ezt a megítélést.
Ha eddig a kockahasban és a masszív mellizmokban hitted a férfitestalkat tökéletességét, ideje újragondolni a dolgokat! A legújabb kutatások szerint ugyanis a nők nem a kigyúrt és nem is a leszálkásított férfitestért vannak oda, inkább a kicsit puhább, "aputestes" vonalat találják a legvonzóbbnak. Ezzel mondjuk az AI nem igazán ért egyet.
Egy nemzetközi vizsgálatban közel 300 résztvevőt kérdeztek Kínából, Litvániából és az Egyesült Királyságból. A felmérés során 15 fekete-fehér fotót mutattak, amelyeken különböző testtömeg-indexű (BMI) férfiak szerepeltek.
A BMI, vagyis testtömeg-index, azt mutatja meg, hogy a testsúlyod hogyan viszonyul a magasságodhoz. Kiszámolni úgy lehet, hogy a testsúlyt (kg) elosztjuk a magasság (m) négyzetével (BMI = testsúly ÷ magasság²). Ez segít belőni, hogy valaki kórosan sovány, vékony, normál vagy túlsúlyos.
Az eredmény? A nők nem a kockahasat, hanem a kicsit puhább testet választották. A nők körében a legnépszerűbbnek ítélt BMI 23 és 27 között mozgott. Ez ugyan kissé meghaladja az „egészséges” tartomány felső határát, de egyáltalán nem minősül túlsúlyosnak. De miért ez a vonzó? A szakértők szerint a válasz a génjeinkben van.
A kutatók szerint az aputest azért a legnépszerűbb a nők körében, mert a testzsír (adiposity) közvetlen kapcsolatban áll a tesztoszteronszinttel, ami hosszú távon a férfiasság, a szexuális teljesítőképesség és a sikeres családalapítás jele. Ráadásul az aputesttel rendelkező férfiak sokszor barátságosabbnak, megbízhatóbbnak és gondoskodóbbnak tűnnek a nők szemében, míg a tökéletesre formált izmokkal gyakran társítanak távolságtartó vagy önző személyiséget. Egyszerűen fogalmazva: ez a testalkat nemcsak fizikailag, hanem érzelmileg is biztonságot sugároz, tehát egy ilyen férfi evolúciós szempontból optimális partnernek számít.
Fontos megjegyezni, hogy bár rengeteg sztár hódít aputesttel, a férfiak többsége még mindig a kockahasat vagy ultra-izmos testet tartja ideálisnak, a férfi szépség példájának - bár a legtöbben sosem érnek még a közelébe se egy hasonló férfi testalkatnak. Mindeközben a nők már több éve az átlagosabb férfitestet tartják igazán vonzónak. A kutatások rámutatnak, hogy a férfiak hajlamosak a külcsín alapján ítélni, míg a nők a túlélési és reproduktív előnyöket is figyelembe veszik.
A vonzó férfitest tehát nem a tökéletes kockahasban, a szigorú diétákban és edzőteremben töltött órákban keresendő, inkább a kiegyensúlyozott, kissé puhább, egészséges aputestben.
