Pocak? Naná! Sztárok, akiket aputesttel is imádunk

A pocak bizony szexi. Azt sugallja, hogy tulajdonosa magabiztos, de elfogadó is egyben. A pocakos férfiak a felmérések szerint sokkal vidámabbak és valóban: a legtöbb komédiában vígjátékban pocakos férfiak mulattatnak bennünket. Ráadásul vannak olyan hírességek, akik bebizonyították, hogy a sárm és a karizma nem a tökéletes testalkattól függ.

Gerard Butler- pocakkal is rajonganak érte a nők

Forrás: AFP

Kis pocak, nagy vonzerő

1. Jack Black: a humorkirály

Jack Black

Forrás: Forrás: AFP/Getty Images

Jack Black az egyik legismertebb színész és komikus, akinek kisugárzása és energikus személyisége mindenkit magával ragad. Bár sosem tartozott a tipikus hollywoodi férfiideálok közé, ez soha nem állította meg abban, hogy elérje a sikert és milliókat nevettessen meg. A pocakja szinte a védjegyévé vált, és ez egyáltalán nem akadályozta meg abban, hogy főszerepeket kapjon olyan filmekben, mint a Rocksuli, a Jumanji: Vár a dzsungel,vagy a Holiday, amiben Kate Winslet volt a partnere. Black minden helyzetet képes humorral megoldani, és ezt a közönség imádja benne.

2. Jonah Hill: a nagy átalakuló

Jonah Hill

Forrás: AFP

Jonah Hill az egyik legismertebb színész, aki pocakosan tört be a filmvilágba, de azóta többször is nagy átalakuláson ment keresztül, fogyott és hízott is különböző szerepei miatt. Filmjei, mint a Superbad – avagy miért ciki a szex? vagy a Pénzcsináló, amelyekben Hill bebizonyította, hogy a humor és a színészi tehetség sokkal fontosabb, mint a külalak.

Bár az évek során többször is változott a testsúlya, Jonah Hill mindig is tudta, hogyan kezelje azokat a társadalmi nyomásokat, amelyek a hollywoodi sztárokat érik. Sokan imádják benne, hogy nyíltan beszél a saját testképéről, és arról, hogy a legfontosabb az önelfogadás és a magabiztosság.

3. Russell Crowe: a harcosból pocakos hős

Russell Crowe

Forrás: Northfoto/AFP

Russell Crowe, aki a Gladiátor című filmben szerzett világhírnevet, az évek során sokat változott külsőleg. A fiatalabb éveiben sportos, izmos testalkatáról volt híres, de idősebb korára Crowe elfogadta a testének változásait, és ma már büszkén viseli pocakját. Ennek ellenére továbbra is az egyik legkarizmatikusabb színész, akinek a neve garancia a minőségi filmekre. A pocak soha nem volt akadály számára abban, hogy kemény, erőteljes karaktereket alakítson.