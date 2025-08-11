Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 11., hétfő Tiborc, Zsuzsanna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
napégés

Ez történik a bőröddel, miután leégtél: íme, az idővonal az első percektől az egy évtizedig

napégés melanoma fényvédelem
Virág Emília
2025.08.11.
Bár sokan tudják, hogy a napfény védelem nélkül veszélyes, a barnulás reményében sokan mégis órákig tartózkodnak a napon. Az eredmény gyakran a leégés, amit már nem lehet visszafordítani.

A leégés nem csupán egy kellemetlen nyári élmény: a hatása már percek múlva érződik és akár évtizedekig nyomot hagyhatnak a bőrön és végzetes következménye is lehet. A szakértők szerint a fényvédelemnek olyan rutinná kellene válnia, mint a fogmosás vagy a biztonsági öv használata.

A leégés hatásai évtizedek után is érezhetőek
A leégés hatásai évtizedek után is érezhetőek
Forrás: Shutterstock

A leégés idővonala

Ha nem fordítunk gondot a megfelelő UV-A és UV-B elleni védelemre, a bőrünk hosszú távon megsínyli azt. Nézzük, mi történik a leégés után 15 perccel és mi lehet egy évtized múlva. 

15 perc

Az UVB-sugárzás már 15 perc után károsítani kezdi a DNS-t. A szervezet immunrendszere felismeri ezt a károsodást és gyulladásos reakciót vált ki. A vérerek kitágulnak, ezért a csak enyhén pigmentált bőrűeknél a bőr vörös, meleg lesz és érzékennyé válik. Ilyenkor a szervezet immunsejteket próbál a területre juttatni a károsodás helyreállítása érdekében. Az erősebben pigmentált bőrűeknél a bőrpír kevésbé érzékelhető, de a károsodás ugyanúgy elkezdődik. 

Két órával később 

Az immunválasz felgyorsul, a melegség, az érzékenység és a duzzanat fokozódhat. Nagyon szélsőséges esetekben a hámsejtek elhalnak, a bőr felhólyagosodik. A fájdalom erősödik, mivel az UV-sugárzás aktiválja az idegsejteket. Súlyosabb esetben influenzaszerű tünetek – hidegrázás, fejfájás, hányinger – is jelentkezhetnek a véráramba jutó gyulladáskeltő anyagok miatt.

48 óra elteltével

Megindul a hámlás: a szervezet elkezd megszabadulni a súlyosan károsodott bőrsejtektől. Ilyenkor viszketés is jelentkezhet, ami hasonló a sebek varasodásához hasonló érzéshez.

Young beautiful woman view from the back, showing skin burn, flaky skin from sunburn, allergic reaction, dry skin, effects of excessive sunburn, exposure to ultraviolet rays
48 óra múlva megindul a hámlás
Forrás: Shutterstock

72 óra múlva 

3 nap múlva foltos pigmentáció jelenhet meg az UV-sugárzás okozta túlzott eumelanin-termelés következtében. Ez gyakran szeplők és napfoltok formájában látható. Ezek gyakran maradandóak, de a kevésbé napsütéses hónapokban elhalványulhatnak, majd naposabb időben újra megjelennek. Vannak azonban, amelyek még a téli hónapokban sem fakulnak ki. 

Hosszú távú következmények

Akár már egy leégés is súlyosan károsíthatja a bőrünket, de ha évről évre folyamatosan a napon süttetjük magunkat, annak biztosan lesznek következményei. A legsúlyosabb a bőrrák, de ide tartozik a korai bőröregedés is. 

Egy évvel később 

A bőr még mindig őrzi a leégés nyomait. A hiperpigmentáció foltos pigmentfoltok, szeplők és napfoltok formájában jelenhet meg. A finom vonalak és a feszesség csökkenése is megfigyelhető már a bőrön, amelyek a fénykárosodás és bőröregedés jelei

Az UV-sugárzás a szemet is károsíthatja: a WHO becslése szerint világszerte a szürkehályogok akár 20 százaléka is a túlzott UV-terhelés következményei.

Tíz év múlva

Egy évtized elteltével a sokszor ismétlődő leégések összeadódnak. A folyamatos DNS-károsodás túlterhelheti a bőr javítórendszereit, mutációkat okozva a sejtek növekedését szabályozó génekben. Ez rákmegelőző és rákos elváltozásokhoz vezethet. A melanómák a melanociták – a pigmenttermelő sejtek – összetett kölcsönhatásának eredményeként alakulnak ki, amelyek során ellenőrizetlenül növekednek és osztódnak. 

Óvd meg a hajad az UV-sugárzástól, kezdj el te is egy nyári hajápolási rutint!

Óvd meg te is a hajadat a káros UVsugaraktól!

Óvd meg a hajad az UV-sugárzástól, kezdj el te is egy nyári hajápolási rutint!

A nyár legégetőbb (és legkárosabb) trendje: Sunburn Art

Egy trend, amit a közösségi média népe nem tart égőnek, pedig káros az egészségre.

A nyár legégetőbb (és legkárosabb) trendje: Sunburn Art

Itt a grillcsirkeszezon, de te ne legyél az! Így győzheted le a napégést, akár azonnal − Termékekkel, árakkal

A bőröd vörös, fáj, húzódik, és legszívesebben egy hűtőbe költöznél? A napégés nem játék, de ne aggódj, van megoldás! Mutatjuk, mit tegyél vagy éppen vegyél!

Itt a grillcsirkeszezon, de te ne legyél az! Így győzheted le a napégést, akár azonnal − Termékekkel, árakkal

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu