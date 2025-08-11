Ez történik a bőröddel, miután leégtél: íme, az idővonal az első percektől az egy évtizedig

A leégés nem csupán egy kellemetlen nyári élmény: a hatása már percek múlva érződik és akár évtizedekig nyomot hagyhatnak a bőrön és végzetes következménye is lehet. A szakértők szerint a fényvédelemnek olyan rutinná kellene válnia, mint a fogmosás vagy a biztonsági öv használata.
Ha nem fordítunk gondot a megfelelő UV-A és UV-B elleni védelemre, a bőrünk hosszú távon megsínyli azt. Nézzük, mi történik a leégés után 15 perccel és mi lehet egy évtized múlva.
Az UVB-sugárzás már 15 perc után károsítani kezdi a DNS-t. A szervezet immunrendszere felismeri ezt a károsodást és gyulladásos reakciót vált ki. A vérerek kitágulnak, ezért a csak enyhén pigmentált bőrűeknél a bőr vörös, meleg lesz és érzékennyé válik. Ilyenkor a szervezet immunsejteket próbál a területre juttatni a károsodás helyreállítása érdekében. Az erősebben pigmentált bőrűeknél a bőrpír kevésbé érzékelhető, de a károsodás ugyanúgy elkezdődik.
Az immunválasz felgyorsul, a melegség, az érzékenység és a duzzanat fokozódhat. Nagyon szélsőséges esetekben a hámsejtek elhalnak, a bőr felhólyagosodik. A fájdalom erősödik, mivel az UV-sugárzás aktiválja az idegsejteket. Súlyosabb esetben influenzaszerű tünetek – hidegrázás, fejfájás, hányinger – is jelentkezhetnek a véráramba jutó gyulladáskeltő anyagok miatt.
Megindul a hámlás: a szervezet elkezd megszabadulni a súlyosan károsodott bőrsejtektől. Ilyenkor viszketés is jelentkezhet, ami hasonló a sebek varasodásához hasonló érzéshez.
3 nap múlva foltos pigmentáció jelenhet meg az UV-sugárzás okozta túlzott eumelanin-termelés következtében. Ez gyakran szeplők és napfoltok formájában látható. Ezek gyakran maradandóak, de a kevésbé napsütéses hónapokban elhalványulhatnak, majd naposabb időben újra megjelennek. Vannak azonban, amelyek még a téli hónapokban sem fakulnak ki.
Akár már egy leégés is súlyosan károsíthatja a bőrünket, de ha évről évre folyamatosan a napon süttetjük magunkat, annak biztosan lesznek következményei. A legsúlyosabb a bőrrák, de ide tartozik a korai bőröregedés is.
A bőr még mindig őrzi a leégés nyomait. A hiperpigmentáció foltos pigmentfoltok, szeplők és napfoltok formájában jelenhet meg. A finom vonalak és a feszesség csökkenése is megfigyelhető már a bőrön, amelyek a fénykárosodás és bőröregedés jelei.
Az UV-sugárzás a szemet is károsíthatja: a WHO becslése szerint világszerte a szürkehályogok akár 20 százaléka is a túlzott UV-terhelés következményei.
Egy évtized elteltével a sokszor ismétlődő leégések összeadódnak. A folyamatos DNS-károsodás túlterhelheti a bőr javítórendszereit, mutációkat okozva a sejtek növekedését szabályozó génekben. Ez rákmegelőző és rákos elváltozásokhoz vezethet. A melanómák a melanociták – a pigmenttermelő sejtek – összetett kölcsönhatásának eredményeként alakulnak ki, amelyek során ellenőrizetlenül növekednek és osztódnak.
