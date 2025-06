Óvd meg a hajad az UV-sugárzástól, kezdj el te is egy nyári hajápolási rutint!

A legtöbben tudjuk a kellő jelentőségét a nap elleni védelemnek, minden évben egyre szigorúbb szépségápolási trendeket látunk az UV-védelem érdekében, de mi van a hajunkkal? A hajadnak és a fejbőrödnek is kijár a megfelelő fényvédelem. Elhoztuk a legjobb hajápolási tippeket és termékeket!

A hajunk ápolása a fényvédelemre is kiterjed!

Forrás: Getty Image

Minden évben egyre részletesebb kutatások születnek a nap sugarainak káros hatásairól. A hajunk és a fejbőrünk is veszélyben van a hő és UV erejétől. Ha túl sokáig van kitéve a haj magas UV-sugaraknak, akkor az komoly szárazságot, színelváltozást és szerkezeti sérüléseket is okozhat. Ezért az UV-sugárzás elleni védelem kifejezetten fontos, ha szép, sima, fényes hajat szeretnél. De ne aggódj, egy jó nyári hajápolási rutin csodákat fog tenni a frizuráddal és még UV-szűrős is! Ha kíváncsi vagy az idei nyár legtrendibb hajszíneire, akkor ebben a cikkünkben olvashatsz róla bővebben!

Az UV-sugárzás káros hatásai a hajra

Amikor a hajunk a fokozott nyári napnak van kitéve, nemcsak a hővédelemre kell gondolunk, hanem az UV-sugarakra is. Az UVA és UVB sugarak a haj kutikulát, tehát a haj külső rétegét károsítja. Amikor a kutikula megsérül, akkor a haj könnyebben sérül, töredezett lesz, fénytelen és száraz, csak úgy, mint amikor valaki túlzott hőt használ a hajára. Az UV-sugarak károsíthatják a proteint a hajszerkezetedben, ami azért nagy baj, mert a protein felel a haj erősségéért.

1.Nike Sapka magic flamingo 4 890 Ft 2. Wella Professionals Invigo Sun hidratéló spray 8 820Ft 3. Olaplex Mélyhidratáló regeneráló maszk 370ml 14 900 Ft 4. Nuxe Védő hidratáló hajolaj Sun 6 490 Ft 5. Bonacure Sun Protect Scalp & Hair Mist 100ml 4 419 Ft 6.Kérastase Soleil Huile Sirène 16 240 Ft 7. FATFACE Homár Mintás Haj Sál 7 290 Ft

Forrás: zalando.hu, notino.hu, szaloncikk.hu, claudiasshop.hu, notino.hu, nextdirect.com

Fényvédő tippek a hajadra

Válassz olyan hajtermékeket, amelyek egy plusz réteget alkotnak a hajszálad kutikuláján. Egy jó hővédő spray csodákra képes, akkor is ha nem formázod a hajad.

A lehető legtöbbször viselj kalapot, kendőt vagy baseball sapkát, hogy megóvd a fejbőrödet és a hajadat. Fektess be egy UV-szűrős kalapba, ami egyszerre védi az arcodat és a hajadat is.

Formázd úgy a hajad, hogy a lehető legkisebb területet érje a nap, viselj kontyot, fonatokat, copfot.

A hidratálás még soha nem volt ilyen fontos! Használj rendszeresen és többször mély hidratáló maszkokat, szérumokat, hogy kiegyenlítsd a szárazságot.

Használj anti-frizz termékeket, mert azok lesimítják a felnyílt kutikulát.

Ha kicsit felextráznád a nyári hajad, próbáld ki a csillám póthajat, amiről ebben a cikkünkben olvashatsz bővebben.

Szánj egy kis extra figyelmet a hajadra idén nyáron mert, ahogy a bőrödet úgy a hajadat is megviseli a forróság. Ha követed a tippeket és beiktatsz pár plusz terméket a hajápolási rutinodba gyönyörű hajad lesz a nyári szárazság ellenére.