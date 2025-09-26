Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Megdöbbentő összefüggést fedeztek fel japán tudósok a férfiak viselkedése és a női hónaljszag között

Shutterstock - Prostock-studio
hormon izzadság vonzalom
Nagy Kata
2025.09.26.
Mi történik, ha egy férfi véletlenül beleszagol egy nő izzadságába? Egy új tanulmány szerint nyugalom szállja meg, ugyanis a női hónaljszag bizonyos vegyülete csökkentheti a férfiak stressz-szintjét.

Miközben a nők tonnaszám veszik az izzadást 24/48/72 óráig gátló dezodorokat, hogy elkerüljék a kellemetlen illatokat, addig japán tudósok egy új tanulmányban arra világítana rá, hogy a női hónaljszag képes csökkenteni a férfiak stressz-szintjét.

A női hónaljszag különös hatásai
A női hónaljszag különös hatással van a férfi szervezetre. 
Forrás: Shutterstock

A női hónaljszag titkos hatása a férfiakra. 

Sok minden furcsaságot láttunk már a nagyvilágban, és valamiért a legtöbb ilyen különös esemény Japánhoz köthető. Így van ez a legújabb tanulmány esetében is, ahol férfiakat vettek rá (sejthetően egy szabad szemmel jól látható összegért cserébe), hogy nők izzadságszagát szagolgassák, majd megfigyelték, ez milyen érzelmeket vált ki belőlük. 

A Tokiói Egyetem kutatói elsősorban a férfiak érzelmi és stressz-szintjére voltak kíváncsiak, a végeredmény pedig kifejezetten meglepő. 

A nyugalom szigete az izzadt hónalj 

A tanulmány kimutatta, hogy a női izzadság bizonyos vegyületi csökkenthetik a férfiak stressz-szintjét, ezáltal pedig vonzóbbá tehetik számukra az izzadt hölgyeket. Mi a tanulság? Innentől elég, ha nem tusolsz az első randi előtt, majd a biztonság kedvéért még futsz is egy kört, és tuti a siker? Sajnos nem egészen: meglepő módon ugyanis a hatás csak a női ciklus egy bizonyos részében jelentkezett.

 Az ovuláció során termelődő vegyületek ugyanis nemcsak kellemesebbé teszik a női test illatát, hanem ezáltal szebbé is varázsolnak bennünket a férfiak szemében. 

Bár a kutatás nem bizonyította be egyértelműen a feromonok hatását az emberek esetében, az eredmények arra utalnak, hogy a testünk illata is kiemelten fontos a hormonok szerepe mellett, már ami a társas kapcsolatokat illeti. 

