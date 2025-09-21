Kiderült, mennyire egészséges valójában a sperma — Vajon tényleg csak a szaporodásban van szerepe?

A sperma körül régóta sok kérdés merül fel, mondván, nemcsak a szaporodásban van szerepe, hanem sokak szerint más szempontokból is hasznos lehet. Van, aki azt állítja, hogy tele van vitaminokkal és tápanyagokkal, mások szerint szinte semmi jelentősége nincs ebből a szempontból. A legújabb kutatások azonban kimutatták, hogy valóban vannak benne olyan összetevők, amelyek pozitívan hathatnak az egészségre.

Vajon a sperma csak a szaporodást szolgálja, vagy más egészségügyi haszna is van?

Forrás: Shutterstock

Egészséges a sperma, vagy ez egy tévhit?

A sperma körülbelül kilencvenöt százalékban víz, a fennmaradó része pedig fehérjékből, enzimekből, vitaminokból és ásványi anyagokból áll. Kisebb mennyiségben található benne C vitamin, cink, kalcium, magnézium és különféle aminosavak is. Ezek mind olyan anyagok, amelyeknek van szerepük a szervezetünk működésében. Természetesen a mennyiségük nem olyan magas, hogy egyetlen lenyeléssel bármilyen látványos egészségügyi hatást fejtsenek ki, de az tény, hogy a sperma összetétele messze nem közömbös.

A kutatók arra is rámutattak, hogy a sperma enyhén lúgos kémhatású, ami segít, hogy a női testben lévő savasabb környezetben életben maradjanak. Ez a tulajdonság azonban más szempontból is érdekes lehet, mert segíthet a szervezet egyensúlyának fenntartásában. Emellett az oxitocin és más hormonok is jelen vannak, amelyek a hangulatot és a kötődést befolyásolják. Nem véletlen, hogy sokan számolnak be arról, hogy a szex után nyugodtabbnak, boldogabbnak érzik magukat.

Ne tekintsük csodaszernek

Természetesen nem szabad túlzásokba esni. Bár a sperma tartalmaz hasznos anyagokat, ezek mennyisége nem helyettesíti a kiegyensúlyozott étrendet vagy a vitaminok bevitelét. Nem lehet rá szuperélelmiszerként tekinteni, és nem fogja helyettesíteni a zöldségeket, gyümölcsöket vagy a napi vitaminadagot. Ugyanakkor az sem igaz, hogy teljesen felesleges lenne, hiszen biológiailag egy összetett anyagról van szó.

A pszichológiai oldal sem elhanyagolható. Sokan az intimitás és a bizalom szimbólumát látják benne, amelytől szorosabbá válhat a partnerkapcsolat, mások számára azonban éppen a tabu és a kellemetlenség érzése kapcsolódik hozzá. Mindez kulturális és személyes beállítottságtól is függ. Az azonban biztos, hogy a sperma sokkal érdekesebb biológiai anyag, mint amilyennek elsőre gondolnánk, és a kutatások folyamatosan újabb részleteket tárnak fel róla.