Átmeneti arcidegbénulást szenvedett a spermaallergia miatt egy fiatal nő – Mutatjuk a gyanús tüneteket

Shutterstock - TippaPatt
betegség allergia sperma
Nagy Kata
2025.09.29.
Ha az együttlét utáni háborúban mindig vesztésre állsz, lehet nem a partnered, hanem az immunrendszered a bűnös: a spermaallergia ugyanis egy valós betegség, amit igenis komolyan kell venni.

A spermaallergia gyakoribb betegség, mint gondolnád. 

Spermaallergiás nő aggódik
A spermaallergia komoly és valós betegség. 
Forrás: Shutterstock

Lebénult az arca egy fiatal nőnek a spermaallergia miatt 

Van olyan, hogy a szenvedélytől lobbansz lángra és sajnálatos módon olyan is, hogy valami teljesen mástól – mint az amerikai Lucy Banks esetében is, aki olyan súlyos anafilaxiás sokkot kapott partnere spermájától, hogy az egész arca lebénult.

A fiatal nő esetében nem csupán szimpla spermaallergiáról volt szó: ő a mogyoróra volt allergiás, amit párja a nap folyamán fogyasztott és akaratlanul is átadott neki a szexuális aktus során.

 Szerencsére a tüneteit antihisztaminnal tökéletesen kezelni lehetett, így pár napon belül megszűnt a bőrpír és a viszketés. 

Azonban nem mindenki ennyire szerencsés

Egy colorádói egyetemista arról számolt be, hogy az orális aktus átmeneti arcidegbénulást okozott nála. Bár sokan csak mítosznak tartják, a spermaallergia valós betegség, ami a szexuális együttlét utáni intenzív viszketéssel, hólyagokkal, légszomjjal, szédüléssel, durvább esetben anafilaxiás sokkal is járhat. 

Sok esetben tévesen gombás fertőzéseknek vagy általános érzékenységnek tulajdonítják a tüneteket, de az egyre növekvő számú diagnosztizált betegek miatt egyre inkább komolyan veszik az orvosok is. 

Egy 2004-es tanulmány szerint ez az allergia 40 ezer emberből egyet érint és a szakértők szerint a fő allergének nem maguk a spermiumok, hanem a prosztata specifikus antigénje (PSA), amely a spermium plazmájában található.

Mik a spermaallergia tünetei? 

Azonnal fordulj orvoshoz, ha az együttlétek után a következő tüneteket tapasztalod:

  • viszketés intim tájékon
  • kiütések
  • hólyagok
  • szédülés
  • légszomj 
  • láz
  • orrfolyás
  • fáradtság
  • fejfájás

A spermaallergia gyógyszerekkel remekül kordában tartható antihisztaminnal, azon belül is a fexofenadin nevű hatóanyagú gyógyszerekkel. 

