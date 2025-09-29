Átmeneti arcidegbénulást szenvedett a spermaallergia miatt egy fiatal nő – Mutatjuk a gyanús tüneteket

A spermaallergia gyakoribb betegség, mint gondolnád.
Van olyan, hogy a szenvedélytől lobbansz lángra és sajnálatos módon olyan is, hogy valami teljesen mástól – mint az amerikai Lucy Banks esetében is, aki olyan súlyos anafilaxiás sokkot kapott partnere spermájától, hogy az egész arca lebénult.
A fiatal nő esetében nem csupán szimpla spermaallergiáról volt szó: ő a mogyoróra volt allergiás, amit párja a nap folyamán fogyasztott és akaratlanul is átadott neki a szexuális aktus során.
Szerencsére a tüneteit antihisztaminnal tökéletesen kezelni lehetett, így pár napon belül megszűnt a bőrpír és a viszketés.
Egy colorádói egyetemista arról számolt be, hogy az orális aktus átmeneti arcidegbénulást okozott nála. Bár sokan csak mítosznak tartják, a spermaallergia valós betegség, ami a szexuális együttlét utáni intenzív viszketéssel, hólyagokkal, légszomjjal, szédüléssel, durvább esetben anafilaxiás sokkal is járhat.
Sok esetben tévesen gombás fertőzéseknek vagy általános érzékenységnek tulajdonítják a tüneteket, de az egyre növekvő számú diagnosztizált betegek miatt egyre inkább komolyan veszik az orvosok is.
Egy 2004-es tanulmány szerint ez az allergia 40 ezer emberből egyet érint és a szakértők szerint a fő allergének nem maguk a spermiumok, hanem a prosztata specifikus antigénje (PSA), amely a spermium plazmájában található.
Azonnal fordulj orvoshoz, ha az együttlétek után a következő tüneteket tapasztalod:
A spermaallergia gyógyszerekkel remekül kordában tartható antihisztaminnal, azon belül is a fexofenadin nevű hatóanyagú gyógyszerekkel.
