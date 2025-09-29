Átmeneti arcidegbénulást szenvedett a spermaallergia miatt egy fiatal nő – Mutatjuk a gyanús tüneteket

A spermaallergia gyakoribb betegség, mint gondolnád.

A spermaallergia komoly és valós betegség.

Forrás: Shutterstock

Lebénult az arca egy fiatal nőnek a spermaallergia miatt

Van olyan, hogy a szenvedélytől lobbansz lángra és sajnálatos módon olyan is, hogy valami teljesen mástól – mint az amerikai Lucy Banks esetében is, aki olyan súlyos anafilaxiás sokkot kapott partnere spermájától, hogy az egész arca lebénult.

A fiatal nő esetében nem csupán szimpla spermaallergiáról volt szó: ő a mogyoróra volt allergiás, amit párja a nap folyamán fogyasztott és akaratlanul is átadott neki a szexuális aktus során.

Szerencsére a tüneteit antihisztaminnal tökéletesen kezelni lehetett, így pár napon belül megszűnt a bőrpír és a viszketés.

Azonban nem mindenki ennyire szerencsés

Egy colorádói egyetemista arról számolt be, hogy az orális aktus átmeneti arcidegbénulást okozott nála. Bár sokan csak mítosznak tartják, a spermaallergia valós betegség, ami a szexuális együttlét utáni intenzív viszketéssel, hólyagokkal, légszomjjal, szédüléssel, durvább esetben anafilaxiás sokkal is járhat.

Sok esetben tévesen gombás fertőzéseknek vagy általános érzékenységnek tulajdonítják a tüneteket, de az egyre növekvő számú diagnosztizált betegek miatt egyre inkább komolyan veszik az orvosok is.

Egy 2004-es tanulmány szerint ez az allergia 40 ezer emberből egyet érint és a szakértők szerint a fő allergének nem maguk a spermiumok, hanem a prosztata specifikus antigénje (PSA), amely a spermium plazmájában található.

Mik a spermaallergia tünetei?

Azonnal fordulj orvoshoz, ha az együttlétek után a következő tüneteket tapasztalod:

viszketés intim tájékon

kiütések

hólyagok

szédülés

légszomj

láz

orrfolyás

fáradtság

fejfájás